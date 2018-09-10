Туляков приглашают на мастер-класс «Обложка для паспорта из эко-кожи»

10 Сент. 17:17 2018-09-10T17:17:36+03:00

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Дом-музей В.В. Вересаева приглашает на мастер-класс по изготовлению обложки для паспорта из эко-кожи.

Задумываетесь о символическом, но в то же время практичном подарке для родных и друзей? Тогда как насчёт обложки на паспорт? А если вы сделаете её своими руками, получатель подарка обрадуется ещё больше!

На занятии цикла «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» участники будут работать с эко-кожей. Это современный искусственный материал без единой вредной добавки. Ей не вредят солнечные лучи, она стойко реагирует на растяжение и механические нагрузки, приятная на ощупь, а по характеристикам приравнивается к натуральной коже! Домой гости музея унесут обложку на паспорт красивого светло бежевого цвета.

Начало мастер-класса в 15:00

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 250 руб.

Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.