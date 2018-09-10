Котельная поселка Плеханово готова к началу отопительного сезона

10 Сент. 16:26 2018-09-10T16:27:21+03:00

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Проведена проверка готовности котельной компании ООО «ТеплоРесурс», оказывающей услуги отопления и горячего водоснабжения в поселке Плеханово.

В выездном совещании принимал участие начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин. Была осмотрена котельная поселка, проверена ее готовность к новому отопительному сезону.

Также проинспектированы работы, проведенные ООО «ТеплоРесурс» при содействии администрации города Тулы, которой были приобретены материалы для выполнения работ по замене ветхих тепловых сетей.

Так, в поселке Плеханово произведена перекладка сетей горячего водоснабжения протяженностью около 1,5 км, в котельной проведены работы по капитальному ремонту котлового оборудования, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, автоматики. Также заменена трубопроводная система.

С 2015 года в поселке Плеханово переложено 70% сетей горячего водоснабжения поселка Плеханово, продолжается замена трубопровода.