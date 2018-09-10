2018-09-10T16:27:21+03:00
Общество

Котельная поселка Плеханово готова к началу отопительного сезона

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Проведена проверка готовности котельной компании ООО «ТеплоРесурс», оказывающей услуги отопления и горячего водоснабжения в поселке Плеханово.

В выездном совещании принимал участие начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин. Была осмотрена котельная поселка, проверена ее готовность к новому отопительному сезону.

Также проинспектированы работы, проведенные ООО «ТеплоРесурс» при содействии администрации города Тулы, которой были приобретены материалы для выполнения работ по замене ветхих тепловых сетей.

Так, в поселке Плеханово произведена перекладка сетей горячего водоснабжения протяженностью около 1,5 км, в котельной проведены работы по капитальному ремонту котлового оборудования, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, автоматики. Также заменена трубопроводная система.

С 2015 года в поселке Плеханово переложено 70% сетей горячего водоснабжения поселка Плеханово, продолжается замена трубопровода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея