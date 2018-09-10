В Тульской области мужчина пытался дать взятку полицейскому

10 Сент. 16:00 2018-09-10T16:00:03+03:00

Теперь он отправится под суд

Изменить размер текста: A A

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Жителя п. Плеханово обвиняют в покушении на дачу взятки.

Мужчина положил на стол начальника отдела по вопросам миграции МОМВД России «Суворовский» 3 тысячи рублей. За это он хотел, чтобы в отношении двух мигрантов не составляли протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Однако начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Суворовский» отказался принять взятку. Уголовное дело направлено в суд.