2018-09-10T16:00:03+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина пытался дать взятку полицейскому

Теперь он отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
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Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Жителя п. Плеханово обвиняют в покушении на дачу взятки.

Мужчина положил на стол начальника отдела по вопросам миграции МОМВД России «Суворовский» 3 тысячи рублей. За это он хотел, чтобы в отношении двух мигрантов не составляли протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Однако начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Суворовский» отказался принять взятку. Уголовное дело направлено в суд.

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