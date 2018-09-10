Пьяная жительница Тульской области в пылу ссоры зарезала сожителя

10 Сент. 14:42 2018-09-10T14:42:12+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней женщины по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, вечером 8 сентября 2018 года в одной из квартир дома №2 по улице Молодежная деревни Сергеевское Киреевского района Тульской области нашли тело 24-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Оказалось, что погибший с сожительницей устроили пьянку в квартире. В ходе застолья между ними разгорелась ссора. В результате дама нанесла мужчине колото-резаные ранени и сбежала.

Позднее она была задержана правоохранителями. Ее заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.