2018-09-10T14:42:12+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Тульской области в пылу ссоры зарезала сожителя

Дама заключена под стражу
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней женщины по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, вечером 8 сентября 2018 года в одной из квартир дома №2 по улице Молодежная деревни Сергеевское Киреевского района Тульской области нашли тело 24-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Оказалось, что погибший с сожительницей устроили пьянку в квартире. В ходе застолья между ними разгорелась ссора. В результате дама нанесла мужчине колото-резаные ранени и сбежала.

Позднее она была задержана правоохранителями. Ее заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея