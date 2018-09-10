В Туле продолжается ремонт дорог
В строительный сезон 2018 года предусмотрен ремонт 90 участков автомобильных дорог
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В настоящее время работы завершены на 37 объектах, на прошедшей неделе проводились работы на 25 объектах.
В рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» работы завершены на 6 объектах из 14. На прошедшей неделе работы проводились на 8 объектах.
По программе «Народный бюджет» завершены работы на 8 объектах из 9.
По программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» будут выполнены работы на 59 объектах. На прошедшей неделе работы проводились на 14 из них, работы завершены на 20.