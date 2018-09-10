Тульский мясокомбинат представил на Тульском торжище более 50 видов продукции и новую этикетку

10 Сент. 14:22 2018-09-10T14:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 50 видов колбас и мясной продукции Тульского мясокомбината увидели и попробовали горожане и гости областного центра на Тульском торжище-2018. Предприятие также презентовало новый облик тульских колбас.

Тульский мясокомбинат возобновил производство после 10-летнего простоя. Инвестором восстановления предприятия выступила компания СПАР (ООО «СПАР Тула»). В ноябре 2016 года производство выпустило первые вареные колбасы и знаменитую «Московскую», которые были восстановлены по советским рецептурам и в соответствии с ГОСТ. Спустя всего 1,5 года ассортимент комбината увеличился в 20 раз и составляет уже более 50 видов колбас и деликатесов. В производстве используется только отечественное мясо ферм из Тульской, Орловской и Курской областей.

В сентябре 2018 продукция ТМК обрела новый образ. На этикетке появилось изображение героев советской открытки художника Евгения Гундобина «На час раньше». В СССР рисунок счастливой семьи был растиражирован не только на открытках, но также оказался на марках и в учебниках. Оригинал рисунка Тульскому мясокомбинату передал внук художника, чтобы знаменитая работа деда обрела вторую жизнь.

Тульский мясокомбинат продолжает реализовывать план восстановления полного ассортимента фирменных колбас. До конца года ТМК планирует возродить линию сырокопченых колбас.

Сегодня на предприятии трудится порядка 300 человек.

Колбасы Тульского мясокомбината реализуются через сеть супермаркетов СПАР.