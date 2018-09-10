2018-09-10T14:19:44+03:00
Общество

Встреча со словенским писателем

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начались мероприятия XXXVI Международных Толстовских чтений «Наследие Л.Н. Толстого в парадигмах современной гуманитарной науки», посвященных 190-летию со дня рождения великого писателя
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В читальном зале ТГПУ им. Л.Н. Толстого участники Толстовских чтений из Тулы, Москвы, Казахстана и Великобритании встретились с известным словенским писателем Владо Жаботом. Владо Жабот – лауреат нескольких самых престижных литературных наград, его произведения переведены на множество европейских языков. Писатель стоял у истоков создания серии «Сто славянских романов» и явился одним из организаторов Форума славянских культур, при поддержке которого и состоялась литературная встреча.

Своим читателям Владо Жабот рассказал о направлениях культурной жизни Европы и современных литературных тенденциях.

– Я верю, что литературное творчество обладает своей собственной большой силой, – сказал словенский писатель. – Никогда в истории не было такой большой тяги к чтению книг. Задача нас, литераторов – вновь и вновь обращать внимание читающей публики на то, что литература на протяжении многих тысячелетий устремляла свои взоры к гуманизму. Литература способна создавать пространство духовности, где может пребывать читатель, и помогает ему заглянуть в мыслительный процесс другого человека.

В. Жаботу были заданы многочисленные вопросы о его творчестве и взглядах на современную литературу. Временами беседа перерастала в горячую и заинтересованную дискуссию, так что встреча продолжалась вдвое дольше запланированного. По ее окончании писатель и представители его читательской аудитории с удовольствием сфотографировались на память.

Параллельно с литературной встречей в помещении НОБИ-Центра университета работала выставка «Л.Н. Толстой и фотографическое искусство конца XIX – начала XX века». Она была организована при участии коллекционера ретрофототехники А. Крупского.

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