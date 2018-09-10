2018-09-10T13:42:03+03:00
Общество

В Туле ликвидировали стихийные свалки

Было вывезено более трех тысяч кубометров мусора
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошедшей неделе в Туле сотрудниками АО «Спецавтохозяйство» производились работы по очистке и мойке проезжих частей дорог, мойке и очистке от смета пешеходных тротуаров, парковочных карманов, сбору летучего мусора.

Выполнены работы по окосу сорной растительности на 15 объектах, стрижке кустарника на семи объектах, сбору опавшей листвы на 34 объектах. Кроме того, вывезено стихийных свалок в объеме более трех тысяч куб. м.

В среднем на уборку городских улиц АО «Спецавтохозяйство» было направлено 80 единиц техники и 127 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея