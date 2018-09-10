В Туле ликвидировали стихийные свалки

10 Сент. 13:41 2018-09-10T13:42:03+03:00

Было вывезено более трех тысяч кубометров мусора

Изменить размер текста: A A

На прошедшей неделе в Туле сотрудниками АО «Спецавтохозяйство» производились работы по очистке и мойке проезжих частей дорог, мойке и очистке от смета пешеходных тротуаров, парковочных карманов, сбору летучего мусора.

Выполнены работы по окосу сорной растительности на 15 объектах, стрижке кустарника на семи объектах, сбору опавшей листвы на 34 объектах. Кроме того, вывезено стихийных свалок в объеме более трех тысяч куб. м.

В среднем на уборку городских улиц АО «Спецавтохозяйство» было направлено 80 единиц техники и 127 человек.