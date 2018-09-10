В Тульской области дорогу не поделили «Тойота Королла» и «Лада Ларгус»
Водитель «Тойоты» обратился за помощью к медикам
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 сентября в 10.45 на 7 км дороги «Тула-Новомосковск» в Ленинском районе, по предварительной информации, столкнулись автомобиль «Тойота Королла», под управлением водителя 23-летней девушки, и автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Тойоты» обратился за помощью к медикам в городскую больницу.