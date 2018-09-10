В Туле неизвестные избили и ограбили рабочих организации

10 Сент. 13:20 2018-09-10T13:20:12+03:00

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Ночью в поселке Барсуки ГО Тула произошло разбойное нападение.

Неизвестные проникли на территорию производства по пошиву обуви и накинулись на рабочих. Они избили их и отняли деньги.

- Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося, устанавливаются личности и местонахождение нападавших. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.