В Тульской области в ДТП погибла 30-летняя женщина

10 Сент. 13:20 2018-09-10T13:21:05+03:00

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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8 сентября в 18:05 на 2 км дороги «Барыково-Коптево-Садки» в Ленинском районе произошла авария со смертельным исходом. 37-летний мужчина на автомобиле «Иран Саманд Кодро» съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир автомобиля «Иран», 30-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.