В Тульской области в ДТП погибла 30-летняя женщина
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 сентября в 18:05 на 2 км дороги «Барыково-Коптево-Садки» в Ленинском районе произошла авария со смертельным исходом. 37-летний мужчина на автомобиле «Иран Саманд Кодро» съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир автомобиля «Иран», 30-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.