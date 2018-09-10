2018-09-10T13:21:05+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП погибла 30-летняя женщина

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

8 сентября в 18:05 на 2 км дороги «Барыково-Коптево-Садки» в Ленинском районе произошла авария со смертельным исходом. 37-летний мужчина на автомобиле «Иран Саманд Кодро» съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир автомобиля «Иран», 30-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея