В Тульской области водитель «Камаза» спровоцировал массовое ДТП

10 Сент. 13:11 2018-09-10T13:15:05+03:00

В аварии пострадали автоледи и ее пассажир

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7 сентября в 18.10 на 79 км дороги «Тула-Белев» в Одоевском районе произошло ДТП. 56-летний мужчина на «Камазе 780724», по предварительной информации, не справился с управлением.

В результате он наехал на стоящий автомобиль «ВАЗ 21099», за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Затем ее машина наехала на «ВАЗ 21140», под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП медики оказали помощь автоледи и ее пассажиру, 16-летнему юноше.