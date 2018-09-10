2018-09-10T13:10:34+03:00
Происшествия

В водохранилище Советска нашли труп мужчины

Проводится судебно-медицинская экспертиза
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 47-летнего мужчины в водохранилище.

Как выяснилось, 8 сентября 2018 года в акватории водохранилища в городе Советск Щекинского района местные нашли тело мужчины и сообщили об этом в полицию.

Прибывшие водолазы достали тело мужчины из воды. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

Оказалось, что 3 сентября 2018 года он пошел на водохранилище ставить рыболовные сети и не вернулся. Когда спустя некоторое время соседи поняли, что мужчина давно не возвращается домой, они заявили об исчезновении в полицию.

- Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины установлено не было. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея