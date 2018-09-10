В водохранилище Советска нашли труп мужчины

10 Сент. 13:10 2018-09-10T13:10:34+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 47-летнего мужчины в водохранилище.

Как выяснилось, 8 сентября 2018 года в акватории водохранилища в городе Советск Щекинского района местные нашли тело мужчины и сообщили об этом в полицию.

Прибывшие водолазы достали тело мужчины из воды. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

Оказалось, что 3 сентября 2018 года он пошел на водохранилище ставить рыболовные сети и не вернулся. Когда спустя некоторое время соседи поняли, что мужчина давно не возвращается домой, они заявили об исчезновении в полицию.

- Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины установлено не было. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.