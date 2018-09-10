2018-09-10T10:04:21+03:00
Общество

В Тульской области прошли мероприятия, посвященные 190-летию Л.Н. Толстого

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9 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошли мероприятия, посвященные 190-летию со дня рождения великого русского писателя Л.Н. Толстого.

В рамках празднования перед собравшимися был зачитан приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«Родина Толстого, Ясная Поляна, многие годы притягивает поклонников его таланта со всего мира. Жители области гордятся великим земляком, а гости региона приезжают посмотреть уникальные места, которые вдохновляли знаменитого писателя.

Важно, что и сегодня музей продолжает популяризировать литературное и культурное наследие Толстого, знакомит всех желающих с его жизнью и бытом.

Хочу поблагодарить всех сотрудников музея за большую и нужную работу. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!»

Отметим, что в Тульском регионе с 8 по 11 сентября проходят ХXXVI международные толстовские чтения, посвященные 190-летию со дня рождения великого писателя.

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