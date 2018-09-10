В Тульской области завершил работу Всероссийский образовательный форум «Готов к победам»

10 Сент. 09:57 2018-09-10T09:58:18+03:00

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В Тульской области состоялось закрытие Всероссийского образовательного форума «Готов к победам».

В заключительный образовательный день форума с добровольцами встретился Народный Артист РСФСР, писатель, юморист, телеведущий Евгений Петросян.

Последний день форума был посвящен тому, как провести мероприятие и эмоционально не выгореть. Завершился образовательный день заключительными тренинговыми сессиями по направлениям: «Ветераны. История от первого лица», «Памятные места. Наследие Победы», «Современные форматы. История по-нашему», «СМИ. Пишем об истории, пишем историю», «Наши Победы. Страна возможностей».

- На форуме я познакомилась и обменялась опытом с новыми интересными людьми из разных городов и сел нашей страны, узнала много нового о том, как создать идеальную команду, как замотивировать ее участников. Теперь я точно готова к новым свершениям и победам!­, – рассказала участница форума Юлия Дубова из города Купино Новосибирской области.

Вечером состоялось закрытие форума, на котором были награждены авторы лучших проектов. Ими стали:

Базарова Бэлигма Мункожаргаловна – Первый окружной слёт Волонтёров Победы в ЯНАО, Ямало-Ненецкий автономный округ

Ягафорова Лиана Александровна – Военно-историческая реконструкция «Они сражались за родину», Республика Башкортостан

Сташкова Татьяна Николаевна – Калашников-квест, Удмурская Республика

Мартиросян Ашот Вачаганович – Память, Удмуртская Республика

Роднова Надежда Александровна – Доброволец Безенчугского района, Самарская область

Смирнов Руслан Андреевич – Родина без границ, Республика Татарстан

Шагиахметова Карина Раульевна – Сбор школьных добровольческих отрядов «Ключ к победам», Челябинская область

Госман Юлия Юрьевна – Районная добровольческая акция «Спасибо за мир», Новосибирская область

Кулешов Антон Олегович – «Второй слет муниципальных штабов Тамбовского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы, Тамбовская область

Бундесов Сергей Николаевич – «QR. Quest for Russia», Липецкая область

Малых Анастасия Викторовна – Проект музейных молодежных инициатив: «Помним, гордимся, храним!», Свердловская область

Потапова Анна Николаевна – Создание семейного волонтерского отряда «Поколение добра в Чернянском районе», Белгородская область

Илюшина Мария Викторовна – Памяти достойны, Калужская область

Рылеев Эдуард Александрович – Квест по-тульски, Тульская область

Пьянкова Анна Юрьевна – ШТАБ, Республика Алтай

Королёва Виктория Павловна – «Стань СУПЕРгероем», Республика Башкортостан.

Напомним, эти 16 проектов-победителей будут включены в План основных мероприятий Движения в 2019 году и получат финансовую поддержку от 50 до 100 тысяч рублей.

В завершение торжественной церемонии закрытия с концертной программой перед добровольцами выступила поп-группа «Базиль».

Также в рамках форума состоялась встреча добровольцев с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, на которой добровольцы презентовали новые проекты Волонтеров Победы.

Всероссийский образовательный форум «Готов к победам» включен в План мероприятий года добровольца (волонтера) и реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов.

Организаторы форума - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Правительство Тульской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Дирекции Года добровольца (волонтера).