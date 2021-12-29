В поселке Грицовский открылся переформатированный офис Сбербанка

Переформатированный офис Сбербанка открылся в поселке Грицовский.

Клиенты Сбера в современных условиях могут воспользоваться широким спектром услуг - оплатить квитанции, сделать платежи, получить кредитные карты и т.д.

В офисе был выполнен капитальный ремонт в соответствии с обновленным брендом, обустроена комфортная клиентская зона, установлен современный банкомат с круглосуточным доступом.

В торжественной церемонии открытия обновленного офиса Сбербанка приняли участие заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко, заместитель главы администрации МО Веневский район Андрей Казеннов, старшие менеджеры по обслуживанию клиентов Татьяна Кочергина и Лариса Мелехова, директор подрядной организации «ГидроПромСтрой» Егор Павлушенко.

В открытии приняли участие зам. управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко, заместитель главы администрации МО Веневский район Андрей Казеннов, старшие менеджеры по обслуживанию клиентов Татьяна Кочергина и Лариса Мелехова.

Виктор Науменко, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Проведенный ремонт - это один из этапов масштабной программы переформатирования филиальной сети банка, реализуемой в соответствии со стратегией развития Сбербанка. Наша задача – предоставлять всем клиентам равные возможности для получения качественных услуг в комфортных современных условиях. Это важно и для клиентов, и для сотрудников.

Андрей Казеннов, заместитель главы администрации МО Веневский район:

- Для жителей небольших поселков очень важна возможность пользоваться всеми услугами на месте, не выезжая в город. Сбербанк открыл замечательный офис, с новым ремонтом, с широким спектром услуг. Здесь работают доброжелательные профессиональные сотрудники. Благодарим Сбер за вклад в развитие поселка Грицовский.