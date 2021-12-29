Ушел из жизни экс-председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов Фото: Алексей ФОКИН

На 72-ом году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, занимавший эту должность с 2012 по 2018 год.

Андрианов участник боевых действий в Анголе. Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством». После распада СССР был направлен в Государственный комитет по внешнеэкономическим связям. Возглавлял ряд госкорпораций, работал генеральным директором Московского вертолетного завода им. Миля.

В сентябре 2011 года Юрия Андрианова утвердили в должности первого заместителя губернатора Тульской области. В октябре 2012 года он стал председателем правительства Тульской области.