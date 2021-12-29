В Туле сотрудники ДПС помогли фуре выбраться с заснеженной дороги Фото: материалы пресс-служб

25 декабря примерно в 05 утра на улице Демидовской города Тулы, сотрудники отдельного батальона ДПС Дмитрий Качанов и Михаил Раудис, находясь на маршруте патрулирования, заметили иногородний грузовой автомобиль «Scania», водитель которого, не мог самостоятельно продолжить движение из-за пробуксовки колес на заснеженной проезжей части.

Оценив обстановку, полицейские оперативно связались с организацией, осуществляющей уборку на автодорогах областного центра, после чего на место происшествия прибыла комбинированная дорожная машина, которая обработала проезжую часть противогололедными материалами. После чего грузовой автомобиль смог продолжить движение.