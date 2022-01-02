Туляков зовет январская лыжня Фото: Алексей ФОКИН

По равнинам и долинам

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 20.00.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Снегокаты – 130 руб./час.

Тюбинги — 150 руб./час.

Комсомольский парк

Режим работы — ежедневно с 12.00 до 20.00, выдача инвентаря производится до 19.00.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Пролетарский парк

Режим работы — ежедневно с 11.00 до 19.00, выдача инвентаря производится до 18.00, выходные: понедельник и вторник.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.

Ледянки — 80 руб./час.

Тюбинги — 150 руб./час.

Центр «Веденино» (Косая гора)

Режим работы — ежедневно с 9.00 до 20.00.

Прокат лыж: от 150 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог. В наличии все размеры, но самих лыж достаточно немного.

Четыре трассы разного уровня сложности. Освещенная трасса по вечерам, с 16.00 до 21.00 — 2,5 км.

Теплая раздевалка, есть возможность подготовки лыж профессиональным инструктором — от 300 руб.

Лыжная база «Спартак» (4-й Дачный проезд, 7-б, р-н Областной больницы)

Режим работы — ежедневно с 9.00 до 17.00.

Прокат лыж (до 15.00): 200 руб./час под залог документов или денежный. В наличии: ботинки от 30 до 46 размера и лыжи — от 120 до 210 см.

Подготовлены и размечены лыжные трассы 1, 2, 3 и 5 км разного уровня сложности и рельефа в лесном массиве Щегловской засеки. Освещения нет.

И по горкам

Парк активного отдыха «Некрасово» (Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2)

Время работы: ежедневно с 11.00 до 21.00.

Несколько лыжных трасс различной сложности (от 280 до 500 метров с перепадом высоты от 30 до 60 метров), освещение, электроподъемники. Отдельный склон для тюбинга длиной 300 метров.

Стоимость подъема варьируется от того, какой трассой пользоваться. В общем — от 60 рублей за один подъем или от 600 рублей за час по рабочим дням. В выходные и праздники — дороже.

Прокат горнолыжного комплекта (лыжи плюс ботинки или сноуборд и ботинки): для взрослых — от 1200 руб./час, для детей — от 900 руб./час.

Отдельно лыжи: взрослые — от 600 руб./час, детские — от 450 руб./час.

Отдельно сноуборд: взрослый — от 600 руб./час, детский — от 450 руб./час.

Залогом за снаряжение может служить водительское удостоверение, паспорт.

Центр активного отдыха «Долина Х» (Щекинское шоссе, 6)

Время работы: по будням с 15.00 до 22.00, по выходным — с 12.00 до 22.00.

Две лыжных трассы, три трассы для тюбинга, освещение, электроподъемник.

Прокат горнолыжного комплекта (лыжи или сноуборд) — 500 руб./час, выходные — 600 руб./час.

Тюбинги — 350 руб./час в будни, 400 руб./час в выходные.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или залог.

Урок с инструктором обойдется в 1000 рублей в час в будни, в выходные – 1300.

Горнолыжный комплекс «Форино» (Тульская область, д. Форино)

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Несколько трасс различной сложности, электроподъемник.

Стоимость подъема: взрослые — от 400 руб за 10 раз, дети — от 300 руб. Есть скидки для пенсионеров.

Прокат горнолыжного и комплекта для сноуборда: для взрослых с подъемником — от 750 руб./час., для детей до 12 лет — 650 руб./час, для детей от 12 до 17 лет — 700 руб./час.

Тюбинг — 250−300 руб./час в будни, 300−350 руб./час в выходные.

Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Горнолыжный комплекс «Малахово» (Тульская область, д. Малахово)

Режим работы: вторник — пятница с 15.00 до 22.00, суббота, воскресенье — 10.00 до 22.00, понедельник — выходной.

На больших горнолыжных склонах организованы 9 трасс протяженностью в среднем по 300 м и с перепадом высот 50 - 60 м. Склоны оборудованы бугельными подъемниками с сиденьями типа «тарелка». Стоимость подъемов — 600 руб./час. Детский — 300 руб./час.

Малый горнолыжный склон разделяется на две трассы: учебную и детскую. Протяженность склона порядка 100 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт». Стоимость — от 500 руб./час.

Тюбинговый склон имеет три трассы для катания.

Прокат горнолыжного оборудования: взрослый — 600 руб./час в будни, 1000 руб./час в выходные, детский — 300 руб./час в будни, 500 руб./час в выходные.

Сноуборд: взрослый - 300 руб./час в будни, 500 руб./час в выходные, детский — 150 и 250, соответственно.

Тюбинг — от 200 руб./час в будни.

Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Маршрутами Куликова поля

Активно провести время на природе можно и с пользой для интеллектуального развития. Так, например, Музей-заповедник «Куликово поле» в этом году предлагает покататься на лыжах с настоящим профессором.

Доктор исторических наук Олег Вронский пройдет с экскурсионной группой маршрут по полю Куликовской битвы. Каждого участника снабдят устройством, чтобы слушать рассказ экскурсовода.

Продолжительность необычной экскурсии – 2 часа, а длина маршрута – от 6 до 8 километров, в зависимости от средней физподготовки группы.

Стоимость необычной экскурсии - 350 рублей, прокат лыж – 250 рублей.