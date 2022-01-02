Туляков зовет январская лыжня
Фото: Алексей ФОКИН
По равнинам и долинам
ЦПКиО им. П.П. Белоусова
Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 20.00.
Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Санки и ледянки — 80 руб./час.
Снегокаты – 130 руб./час.
Тюбинги — 150 руб./час.
Комсомольский парк
Режим работы — ежедневно с 12.00 до 20.00, выдача инвентаря производится до 19.00.
Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Санки и ледянки — 80 руб./час.
Пролетарский парк
Режим работы — ежедневно с 11.00 до 19.00, выдача инвентаря производится до 18.00, выходные: понедельник и вторник.
Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Ледянки — 80 руб./час.
Тюбинги — 150 руб./час.
Центр «Веденино» (Косая гора)
Режим работы — ежедневно с 9.00 до 20.00.
Прокат лыж: от 150 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог. В наличии все размеры, но самих лыж достаточно немного.
Четыре трассы разного уровня сложности. Освещенная трасса по вечерам, с 16.00 до 21.00 — 2,5 км.
Теплая раздевалка, есть возможность подготовки лыж профессиональным инструктором — от 300 руб.
Лыжная база «Спартак» (4-й Дачный проезд, 7-б, р-н Областной больницы)
Режим работы — ежедневно с 9.00 до 17.00.
Прокат лыж (до 15.00): 200 руб./час под залог документов или денежный. В наличии: ботинки от 30 до 46 размера и лыжи — от 120 до 210 см.
Подготовлены и размечены лыжные трассы 1, 2, 3 и 5 км разного уровня сложности и рельефа в лесном массиве Щегловской засеки. Освещения нет.
И по горкам
Парк активного отдыха «Некрасово» (Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2)
Время работы: ежедневно с 11.00 до 21.00.
Несколько лыжных трасс различной сложности (от 280 до 500 метров с перепадом высоты от 30 до 60 метров), освещение, электроподъемники. Отдельный склон для тюбинга длиной 300 метров.
Стоимость подъема варьируется от того, какой трассой пользоваться. В общем — от 60 рублей за один подъем или от 600 рублей за час по рабочим дням. В выходные и праздники — дороже.
Прокат горнолыжного комплекта (лыжи плюс ботинки или сноуборд и ботинки): для взрослых — от 1200 руб./час, для детей — от 900 руб./час.
Отдельно лыжи: взрослые — от 600 руб./час, детские — от 450 руб./час.
Отдельно сноуборд: взрослый — от 600 руб./час, детский — от 450 руб./час.
Залогом за снаряжение может служить водительское удостоверение, паспорт.
Центр активного отдыха «Долина Х» (Щекинское шоссе, 6)
Время работы: по будням с 15.00 до 22.00, по выходным — с 12.00 до 22.00.
Две лыжных трассы, три трассы для тюбинга, освещение, электроподъемник.
Прокат горнолыжного комплекта (лыжи или сноуборд) — 500 руб./час, выходные — 600 руб./час.
Тюбинги — 350 руб./час в будни, 400 руб./час в выходные.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или залог.
Урок с инструктором обойдется в 1000 рублей в час в будни, в выходные – 1300.
Горнолыжный комплекс «Форино» (Тульская область, д. Форино)
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Несколько трасс различной сложности, электроподъемник.
Стоимость подъема: взрослые — от 400 руб за 10 раз, дети — от 300 руб. Есть скидки для пенсионеров.
Прокат горнолыжного и комплекта для сноуборда: для взрослых с подъемником — от 750 руб./час., для детей до 12 лет — 650 руб./час, для детей от 12 до 17 лет — 700 руб./час.
Тюбинг — 250−300 руб./час в будни, 300−350 руб./час в выходные.
Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Горнолыжный комплекс «Малахово» (Тульская область, д. Малахово)
Режим работы: вторник — пятница с 15.00 до 22.00, суббота, воскресенье — 10.00 до 22.00, понедельник — выходной.
На больших горнолыжных склонах организованы 9 трасс протяженностью в среднем по 300 м и с перепадом высот 50 - 60 м. Склоны оборудованы бугельными подъемниками с сиденьями типа «тарелка». Стоимость подъемов — 600 руб./час. Детский — 300 руб./час.
Малый горнолыжный склон разделяется на две трассы: учебную и детскую. Протяженность склона порядка 100 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт». Стоимость — от 500 руб./час.
Тюбинговый склон имеет три трассы для катания.
Прокат горнолыжного оборудования: взрослый — 600 руб./час в будни, 1000 руб./час в выходные, детский — 300 руб./час в будни, 500 руб./час в выходные.
Сноуборд: взрослый - 300 руб./час в будни, 500 руб./час в выходные, детский — 150 и 250, соответственно.
Тюбинг — от 200 руб./час в будни.
Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Маршрутами Куликова поля
Активно провести время на природе можно и с пользой для интеллектуального развития. Так, например, Музей-заповедник «Куликово поле» в этом году предлагает покататься на лыжах с настоящим профессором.
Доктор исторических наук Олег Вронский пройдет с экскурсионной группой маршрут по полю Куликовской битвы. Каждого участника снабдят устройством, чтобы слушать рассказ экскурсовода.
Продолжительность необычной экскурсии – 2 часа, а длина маршрута – от 6 до 8 километров, в зависимости от средней физподготовки группы.
Стоимость необычной экскурсии - 350 рублей, прокат лыж – 250 рублей.