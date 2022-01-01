Все на лед! Туляков приглашают катки Фото: Алексей ФОКИН

Зареченский территориальный округ

Каток на ул. М. Горького, 14-20

Открыт с 21 ноября. Лед искусственный. Освещение, музыка.

Входной билет - 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до 10 лет.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей детские.

Режим работы: будни – с 18.00 до 22.00, суббота - с 12:00 до 22:00, воскресенье – с 11.00 до 22.00.

Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха

Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 12.00 до 20.00.

Есть прокат, выдача инвентаря - с 12.00 до 19.00. Стоимость коньков — 120-150 руб./час.

Также залиты: Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9; хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9; хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная; хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Лесная; каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.

Пролетарский территориальный округ

Хоккейная коробка в бывшем парке металлургов (ул. Металлургов, 22)

Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.

Открыт 17 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход 50 руб.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.

Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 11.00 до 19.00.

Есть прокат, выдача инвентаря с 11.00 до 18.00, выходные: понедельник и вторник. Стоимость коньков — 120-150 руб./час.

Также залиты:

Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, 14; хоккейная коробка на Пролетарской набережной.

Привокзальный территориальный округ

Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7; хоккейная коробка на ул. Седова, 27; хоккейные коробки в п. Косая Гора - ул. Пушкина, 3; ул. Г.Горшкова, 15; ул. Стрекаловская, 36.

Советский территориальный округ

Губернский каток (пл. Ленина).

Открыт 17 декабря. Лед искусственный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный, но по билетам. 75 билетов доступны в кассе, 75 можно предварительно заказать на сайте катка.

Прокат — бесплатный, но с залогом: за пару коньков — 1500 руб., за «помощника фигуриста» — 1000 руб.

Режим работы: с 10.00 до 22.00. Пункт проката и мастерская по заточке лезвий — до 21.30.

Каток будет работать и в новогодние дни: с 10.00 31 декабря по 4.00 1 января. 1 января - с 14.00 до 22.00.

Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова у базы проката.

Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей детские.

Режим работы:

Понедельник - четверг – с 10.00 до 21.00, пятница – с 10.00 до 21.00, выходные – с 13.00 до 21.00.

Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты».

Запущен 18 декабря, но официальное открытие назначено на 26 декабря. Лед естественный.

Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Есть прокат коньков. Стоимость — 120-150 руб./час.

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Также залиты: Хоккейная коробка во дворе на Красноармейском пр-те, 40.

Центральный территориальный округ

Ледовый дворец (Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а).

Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням. Вход платный, стоимость за 1 час на льду для взрослых - 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 250 рублей. Также выделены билеты льготной категории - 280 рублей и 170 рублей соответственно.

Прокат коньков — 150 руб., заточка — 300 руб./пара.

Допустимое количество посетителей на один сеанс – 50 человек. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте.

Также залиты:

Хоккейная коробка на ул. Кауля, 7 корп. 3.

Хоккейная коробка в п. Петелино.