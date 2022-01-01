Все на лед! Туляков приглашают катки
Фото: Алексей ФОКИН
Зареченский территориальный округ
Каток на ул. М. Горького, 14-20
Открыт с 21 ноября. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Входной билет - 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до 10 лет.
Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей детские.
Режим работы: будни – с 18.00 до 22.00, суббота - с 12:00 до 22:00, воскресенье – с 11.00 до 22.00.
Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха
Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 12.00 до 20.00.
Есть прокат, выдача инвентаря - с 12.00 до 19.00. Стоимость коньков — 120-150 руб./час.
Также залиты: Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9; хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9; хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная; хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Лесная; каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.
Пролетарский территориальный округ
Хоккейная коробка в бывшем парке металлургов (ул. Металлургов, 22)
Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.
Открыт 17 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход 50 руб.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.
Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 11.00 до 19.00.
Есть прокат, выдача инвентаря с 11.00 до 18.00, выходные: понедельник и вторник. Стоимость коньков — 120-150 руб./час.
Также залиты:
Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, 14; хоккейная коробка на Пролетарской набережной.
Привокзальный территориальный округ
Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7; хоккейная коробка на ул. Седова, 27; хоккейные коробки в п. Косая Гора - ул. Пушкина, 3; ул. Г.Горшкова, 15; ул. Стрекаловская, 36.
Советский территориальный округ
Губернский каток (пл. Ленина).
Открыт 17 декабря. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный, но по билетам. 75 билетов доступны в кассе, 75 можно предварительно заказать на сайте катка.
Прокат — бесплатный, но с залогом: за пару коньков — 1500 руб., за «помощника фигуриста» — 1000 руб.
Режим работы: с 10.00 до 22.00. Пункт проката и мастерская по заточке лезвий — до 21.30.
Каток будет работать и в новогодние дни: с 10.00 31 декабря по 4.00 1 января. 1 января - с 14.00 до 22.00.
Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова у базы проката.
Открыта 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей детские.
Режим работы:
Понедельник - четверг – с 10.00 до 21.00, пятница – с 10.00 до 21.00, выходные – с 13.00 до 21.00.
Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты».
Запущен 18 декабря, но официальное открытие назначено на 26 декабря. Лед естественный.
Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Есть прокат коньков. Стоимость — 120-150 руб./час.
Режим работы: с 10.00 до 20.00.
Также залиты: Хоккейная коробка во дворе на Красноармейском пр-те, 40.
Центральный территориальный округ
Ледовый дворец (Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а).
Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням. Вход платный, стоимость за 1 час на льду для взрослых - 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 250 рублей. Также выделены билеты льготной категории - 280 рублей и 170 рублей соответственно.
Прокат коньков — 150 руб., заточка — 300 руб./пара.
Допустимое количество посетителей на один сеанс – 50 человек. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте.
Также залиты:
Хоккейная коробка на ул. Кауля, 7 корп. 3.
Хоккейная коробка в п. Петелино.