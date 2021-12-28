Стабильный рост и развитие на благо Тульской области

Михаил Глазков

Михаил Глазков подвел итоги работы компании в этом году и рассказал журналистам о планах на будущее.

Прежде всего, руководитель МЖД отметил, что работая второй год подряд в условиях мировой пандемии, железнодорожники обеспечивали стабильный и бесперебойный перевозочный процесс. В этом году железная дорога постепенно восстанавливала объемы перевозок, снизившиеся в прошлом году по объективным обстоятельствам. Так, по прогнозам в 2021 году железнодорожным транспортом будет отправлено 677 млн пассажиров, что на 20% выше, чем в 2020 году. По итогам 2021 погрузка составит 72,3 млн тонн, с ростом к уровню прошлого года на 1,4%. При этом в приоритете продовольственные товары, материалы для работы предприятий и строительного комплекса.

- Для вывоза продукции предприятий, которые наращивают производство, мы реализовали несколько проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Например, в подмосковной Лобне открыли новый сортировочный парк, который сможет принимать и отправлять по четыре грузовых поезда в сутки, - рассказал Михаил Глазков. - Кстати, на станции в основном формируются грузы для работы аэропорта «Шереметьево». В Калужской области согласно концессионному соглашению построили новую железнодорожную ветку, которая соединила станцию Людиново-1 и территорию особой экономической зоны «Калуга». Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год.

Отдельно был отмечен и реализованный в Тульской области проект — в 2021 году га станции Казначеевка введен в эксплуатацию дополнительный пятый электрифицированный приемо-отправочный путь, что позволит расширить географию грузовых перевозок, отработать до 3,5 млн тонн в год грузов АО «Щекиноазот».

В режиме телеконференции в пресс-конференции приняли участие и тульские СМИ Фото: Игорь КОПЫТОВ

Большое внимание на пресс-конференции было уделено развитию железнодорожной сети Подмосковья. Так, отмечалось, что МЖД продолжил развитие радиальных направлений для улучшения транспортного сообщения, а также для запуска новых диаметральных маршрутов. А еще к 2022 году предполагается запуск на Московском Центральном Кольце беспилотного движение поездов. Для этого будут адаптированы электропоезда «Ласточка» и обновлена инфраструктура самого МЦК. Также компания возьмется за реализацию совершенно нового социального проекта. Это развитие и поддержка среднетехнического образования.

В целом инвестиционная программа ОАО «РЖД» в развитие Московской железной дороги в этом году стала одной из самых больших за последние годы. Она составила более 152 миллиардов рублей. На обновление подвижного состава выделено более 22 миллиардов, в том числе на приобретение 24 современных поездов «Ласточка» и на поставку 39 локомотивов.

- Осуществляя 64% пассажирских перевозок Российской железной дороги, мы при этом занимаем 7 место по сети из 16 по погрузке. По транзитному – также находимся в лидирующей пятерке. И данный объем постоянно, с каждым годом увеличивается. Это накладывает дополнительную ответственность. И тем интереснее работать, - рассказал Михаил Глазков.

Совсем недавно было запущено движение поездов на МЦК с сокращенным интервалом. За счет этого МЖД удалось создать более 580 тысяч пассажирских мест. Это уникальный мировой опыт для наземного рельсового транспорта. А 29 ноября был установлен рекорд «Ласточки» - за сутки поезда перевезли 571 тысячу пассажиров.

- Изменения структуры пассажиропотока повлекло за собой полностью переформатирование всей дороги. Это касается как Московского узла, так и регионов, входящих в Московскую железную дорогу, - отметил Михаил Глазков. - Мы полностью пересмотрели технологию грузопотока. На сегодняшний день груз, который шел через Москву, он идет через дальние обходы. Тем самым обеспечивая работу на регионах дополнительные рабочие места. Это дополнительные объемы в развитии промышленности.

Была затронута и тема экологии, которой МЖД уделяет особое. Так, благодаря переводу котельных на более экологичные виды топлива в 2021 году удалось снизить техногенное влияние на атмосферу на 7,2%. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новые модульные газовые котельные вместо мазутных в Брянске и Курске. Это позволит снизить техногенное влияние на окружающую среду почти в 15 раз, улучшить теплоснабжение не только предприятий железнодорожного транспорта, но и в расположенных рядом жилых микрорайонах. Ведутся работы по переводу на газ мазутных котельных на станциях Узловая Тульской области и Сухиничи Калужской области.

МЖД тесно сотрудничает с администрациями областей, по которым она проходит. С региональными партнерами установлены конструктивные отношения, позволяющие решать самые разные вопросы. Компания работает, в том числе, в рамках заключенных соглашений. В этом году документы были подписаны, в том числе, и с Тульской областью.