Сотрудники Сбербанка защитили клиента от мошенника

Сотрудники Тульского отделения Сбербанка защищают финансы клиентов и всегда придут на помощь.

Казалось бы, оформление кредита – рядовая процедура, и работник банка может оформить услугу, не задавая лишних вопросов. Но сотрудники Сбербанка всегда проявляют неравнодушие и эмпатию к каждому клиенту, стараются помочь и защитить клиентов от необдуманных поступков.

Одна из таких историй произошла недавно, 22 декабря. В офис 095 на ул. Вильямса в Туле обратилась женщина 62 лет за оформлением кредита. Сумма немаленькая – 500 тысяч рублей. Менеджер Оксана Макарищева уточнила цель кредита, как оказалось – на ремонт, «срочно расплатиться с рабочими». Оксана увидела, что женщина напряжена и разговаривает с кем-то по телефону: ей постоянно поступают звонки. Такое поведение насторожило Оксану, и она пригласила руководителя офиса Анастасию Преображенскую для уточнения всех обстоятельств.

Руководитель офиса 095 на ул. Вильямса в Туле Анастасия Преображенская.

- Женщина не могла просто и четко объяснить цель такого существенного кредита, она был напугана, путалась в своих словах. Мы связались c управлением безопасности Тульского отделения – в таких случаях наши коллеги всегда действуют четко и профессионально. Совместно со старшим специалистом сектора противодействию мошенничеству Игорем Куприным нам удалось убедить женщину не брать кредит, разъяснить, что на том конце провода – мошенники. Удивительно, что мошенники не останавливаются ни перед чем, и убеждают взять деньги просто запугивая людей, угрожая, что в случае неповиновения найдут их, - рассказывает Анастасия Преображенская.

В этой истории счастливый финал: женщина поняла, что стала жертвой мошенников и не оформила кредит.

Сотрудники Тульского отделения защищают финансы клиентов и всегда придут на помощь.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Напоминаем:

Сбербанк никогда не попросит вас перевести деньги на «безопасный» счет или установить двухфакторную защиту – ваши счета в Сбербанке надежно защищены;

Сбербанк никогда не попросит вас снять наличные в банкомате – так делают только мошенники;

Сбербанк никогда не попросит вас установить приложение для удаленной технической поддержки – в Сбербанке такого приложения нет;

Сбербанк никогда не попросит вас стать участником расследования или следственных мероприятий – это типичная схема мошенников;

Сбербанк никогда не попросит Вас зайти в личный кабинет Системы «СберБанк Онлайн» по ссылкам в письмах.

Что нужно сделать, если вам позвонили мошенники?

Не паникуйте. Постарайтесь успокоиться и не принимать решений сразу.

Ничего не делайте по инструкции звонящего.

Положите трубку и перезвоните на номер 900, чтобы уточнить, был ли звонок от сотрудника банка – в системе есть данные обо всех звонках.

Дойдите до ближайшего отделения Банка.

Помните, что сотрудники банка никогда не предлагают куда-либо перевести деньги, в том числе на некий «защищённый счёт». Так делают только мошенники!