Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бизнес-2021»

Награду управляющему Тульским отделением Сергею Ющенко вручил первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов.

Награду управляющему Тульским отделением Сергею Ющенко вручил первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов.

Сергей Ющенко отметил:

- Высокие результаты работы – это заслуга нашей большой профессиональной команды. Сбербанк сегодня – универсальный банк, экосистема, обеспечивает все основные финансовые и нефинансовые потребности жителей региона: от платежей и переводов до решения жилищных вопросов, оформления онлайн-покупок, доставки, медицинских консультаций. Сбербанк – основной партнер бизнеса в регионе. И молодые предприниматели, и гранды российской промышленности получают в Сбербанке качественное комплексное обслуживание, индивидуальный подход и широкий спектр финансовых инструментов для развития бизнеса.

21 декабря в Новомосковске состоялось открытие офиса Сбера нового поколения, в котором реализован принципиально новый поход к взаимодействию с клиентами.

Сбербанк является надежным партнером государственных органов, основным кредитором регионального и муниципальных бюджетов. Сбер помогает реализовать важнейшие задачи на территории региона - снижение доли наличных в экономике, финансирование программ государственно-частного партнерства и другие.

В 2021 году возле Большого пруда в музее-усадьбе Ясная Поляна высажено 250 яблонь исторических и современных сортов.

В 2021 году Сбербанк отмечает 180-летие. Более 900 000 жителей региона – активные клиенты Сбербанка. Кредитный портфель жителей Тульской области составляет более 74 млрд рублей, депозиты – более 114 млрд рублей. Эквайринг Сбера установлен в торговых точках почти 8 000 юридических лиц Тульской области. Более 7 000 семей улучшили жилищные условия, купив квартиру при поддержке Сбера (доля Сбера – более 50 %). Более 300 000 жителей получают зарплату на карту Сбера. 84% всех платежей ЖКХ осуществляется через Сбербанк. Все платные парковки в Туле можно оплатить через СберБанк Онлайн. На сегодня в экосистему Сбера входит более 50 компаний. Свои представительства в Туле имеют СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье, СберМаркет, Самокат. 21 декабря в Новомосковске состоялось открытие офиса Сбера нового поколения, в котором реализован принципиально новый поход к взаимодействию с клиентами, представлены умные устройства от SberDevices и сервисы экосистемы Сбера.

5 июня на Казанской набережной состоялся традиционный «Зеленый марафон».

В 2021 году Сбер опубликовал ESG-политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития. В рамках политики в Туле реализован ряд мероприятий. 11 сентября сотрудники Сбера приняли участие в восстановлении на собственные средства сада возле Большого пруда в музее-усадьбе Ясная Поляна. Было высажено 250 яблонь исторических и современных сортов. 15 октября волонтеры Тульского отделения высадили 8 000 дубов возле села Анишино Веневского района.

Были высажены «Аллеи знаний» на территории школ Новомосковска и Тулы. 5 июня на Казанской набережной состоялся традиционный «Зеленый марафон», который в этом году был посвящен экологической тематике.