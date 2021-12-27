Ольга Слюсарева и депутаты поздравили детей с Новым годом

В понедельник, 27 декабря, в рамках акции «#Марафондобра» депутаты Тульской городской Думы организовали новогодний праздник для юных пациентов ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии».

Поздравить ребят, их родителей и сотрудников лечебного учреждения пришли Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, депутаты Дарья Герасимова, Олег Погорелов, Елена Тимохина, Александр Маринков.

С приветственным словом ко всем обратилась Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева обратилась ко всем с приветственным словом.

– Наш визит проходит в рамках акции «#Марафондобра». Каждый из нас может в декабре стать немножко волшебниками и подарить радость тем, кто в ней нуждается и ждет с нетерпением любимый праздник. Для всех нас важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Сегодняшнее мероприятие – яркое тому подтверждение, – подчеркнула Глава города.

С наступающими новогодними праздниками ребят и медицинских работников также поздравили Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов.

– Особые слова благодарности медицинскому персоналу центра, которые круглосуточно ухаживают за детьми. Ведь доброта и милосердие лечат порой лучше всяких лекарств. Радует, что сегодня мы подарили хорошее настроение маленьким пациентам, их родителям, докторам, медсестрам, – отметила Анастасия Олеговна.

– И взрослые и дети с нетерпением ждут праздник. Каждый из нас верит в то, что мечты обязательно сбудутся, что Новый год принесет радость и успехи, а Дед Мороз исполнит все желания, – присоединился к поздравлениям Евгений Смолянинов.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации праздник прошел во фойе Центра детской психоневрологии, для детей в отделениях и игровых комнатах была организована прямая трансляция представления. Для юных пациентов была подготовлена программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, творческих коллективов ДК «Косогорец». Каждому ребенку передали сладкие подарки от Тульской городской Думы.

Для детей в отделениях и игровых комнатах была организована прямая трансляция представления

В завершение праздника директор ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» Валентина Жеребцова поблагодарила Ольгу Слюсареву и всех депутатов за организацию праздника, внимание, заботу и чуткое отношение.