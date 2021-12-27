В правительстве Тульской области не подтвердили слух о назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ Фото: Алексей ФОКИН

О том, что губернатора Тульской области Алексея Дюмина назначили главой министерства чрезвычайных ситуаций России сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на собственные источники. Автор сообщения также уточнил, что о назначении будет официально объявлено в ближайшее время.

Однако в правительстве Тульской области эту информацию не подтвердили. Руководитель пресс-службы правительства Тульской области Ольга Кирюнина заявила изданию «Подъём», что пока официальной информации не поступало, а о назначении пишут не СМИ, а Telegram-канал, поэтому ничего нельзя сказать уверенно.