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Общество27 декабря 2021 11:10

В правительстве Тульской области не подтвердили слух о назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ

Там сообщили, что пока им не поступало информации о подобном назначении
Источник:kp.ru
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В правительстве Тульской области не подтвердили слух о назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ

В правительстве Тульской области не подтвердили слух о назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ

Фото: Алексей ФОКИН

О том, что губернатора Тульской области Алексея Дюмина назначили главой министерства чрезвычайных ситуаций России сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на собственные источники. Автор сообщения также уточнил, что о назначении будет официально объявлено в ближайшее время.

Однако в правительстве Тульской области эту информацию не подтвердили. Руководитель пресс-службы правительства Тульской области Ольга Кирюнина заявила изданию «Подъём», что пока официальной информации не поступало, а о назначении пишут не СМИ, а Telegram-канал, поэтому ничего нельзя сказать уверенно.

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