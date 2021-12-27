Почти полторы тысячи жителей Тульской области выздоровели на минувшей неделе от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю зарегистрировано 1 584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 74 295 случаев заболевания.

Вместе с тем, по данным регионального оперативного штаба, с 21 по 27 декабря 1 471 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 65 541 человек.

Также за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 83 пациентов в возрасте от 35 лет до 91 года. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 207 человек.