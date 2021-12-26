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Здоровье26 декабря 2021 8:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 26 декабря 2021 года: скончалось еще 11 человек

Количество заболевших уже превысило 74 000 человек
Елена Иргиз
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За сутки заболело 225 человек из разных городов и районов региона

За сутки заболело 225 человек из разных городов и районов региона

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области еще 225 человек за сутки заболели COVID-19. Такие данные приводит общероссийская статистика. Среди них - жители разных городов и районов региона.

Выздоровело при этом 216 человек за сутки, а еще 11 пациентов скончались от различных осложнений.

Всего с марта 2020 года в области отмечается 74 073 заболевших коронавирусом, 65 331 из них с болезнью справился, а в 4 194 случаях все закончилось летальным исходом.

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