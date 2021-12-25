Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 декабря 2021 года: скончалось еще 10 человек

Всего по официальным данным в Тульской области с весны 2020 года выявили 73 848 заболевших Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заразились 224 жителя за минувшие сутки. Это жители разных городов и районов региона

Выздоровели за те же сутки 212 человек,а еще 10 пациентов в возрасте преимущественно от 30 до 90 лет с хроническими заболеваниями скончались от осложнений.

Всего по официальным данным в Тульской области с весны 2020 года выявили 73 848 заболевших, 65 115 из них с болезнью справились, а 4 183 человека скончались.