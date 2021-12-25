В Туле открыли новую хоккейную коробку

Новая хоккейная коробка построена по инициативе депутата Тульской областной Думы Андрея Мазова.

Она была построена по инициативе депутата Тульской областной Думы Андрея Мазова и при финансовой поддержке компании ООО «Полипласт Новомосковск».

На мероприятии была организована полевая кухня, а также автограф-сессия игроков «Академии им. Б. П. Михайлова» – участника Молодежной хоккейной лиги. Также юным участникам церемонии открытия вручили подарки – клюшки и сладости к Новому году.

Массовость занятия хоккеем - один из приоритетов программы развития этого вида спорта в регионе.

Массовость занятия хоккеем - один из приоритетов программы развития этого вида спорта в регионе, которую Федерация хоккея Тульской области реализует при поддержке губернатора, регионального правительства и компании «Полипласт Новомосковск».

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, депутат Тульской областной Думы Андрей Мазов, исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, депутат Тульской облдумы Андрей Мазов, исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

- Мы видим, что на площадку пришли детишки. Они катаются, несмотря на погоду. Сейчас в регионе идет популяризация хоккея. Федерация уделяет большое внимание массовости этого вида спорта, ставя корты по всей территории Тульской области. Это большое и благородное дело, - отметил президент Академии Б.П. Михайлова, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев.

В регионе идет популяризация хоккея, Федерация уделяет большое внимание массовости этого вида спорта.

Также в настоящее время в Тульской области проходит региональный этап турнира «Золотая шайба». В этом году в соревновании участвуют 32 команды. Это рекордный для региона показатель.