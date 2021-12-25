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Общество25 декабря 2021 6:00

В Туле открыли новую хоккейную коробку

24 декабря во дворе дома №3 по улице Приупской в Туле открыли новую хоккейную коробку
Источник:kp.ru
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Новая хоккейная коробка построена по инициативе депутата Тульской областной Думы Андрея Мазова.

Новая хоккейная коробка построена по инициативе депутата Тульской областной Думы Андрея Мазова.

Она была построена по инициативе депутата Тульской областной Думы Андрея Мазова и при финансовой поддержке компании ООО «Полипласт Новомосковск».

На мероприятии была организована полевая кухня, а также автограф-сессия игроков «Академии им. Б. П. Михайлова» – участника Молодежной хоккейной лиги. Также юным участникам церемонии открытия вручили подарки – клюшки и сладости к Новому году.

Массовость занятия хоккеем - один из приоритетов программы развития этого вида спорта в регионе.

Массовость занятия хоккеем - один из приоритетов программы развития этого вида спорта в регионе.

Массовость занятия хоккеем - один из приоритетов программы развития этого вида спорта в регионе, которую Федерация хоккея Тульской области реализует при поддержке губернатора, регионального правительства и компании «Полипласт Новомосковск».

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, депутат Тульской областной Думы Андрей Мазов, исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, депутат Тульской облдумы Андрей Мазов, исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, депутат Тульской облдумы Андрей Мазов, исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

- Мы видим, что на площадку пришли детишки. Они катаются, несмотря на погоду. Сейчас в регионе идет популяризация хоккея. Федерация уделяет большое внимание массовости этого вида спорта, ставя корты по всей территории Тульской области. Это большое и благородное дело, - отметил президент Академии Б.П. Михайлова, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев.

В регионе идет популяризация хоккея, Федерация уделяет большое внимание массовости этого вида спорта.

В регионе идет популяризация хоккея, Федерация уделяет большое внимание массовости этого вида спорта.

Также в настоящее время в Тульской области проходит региональный этап турнира «Золотая шайба». В этом году в соревновании участвуют 32 команды. Это рекордный для региона показатель.

В настоящее время в Тульской области проходит региональный этап турнира «Золотая шайба".

В настоящее время в Тульской области проходит региональный этап турнира «Золотая шайба".

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