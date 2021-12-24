У депутата Тульской городской думы прошли обыски: Александра Бороненко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Александра Бороненко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. фото: www.instagram.com/boronenko71

Как сообщает СК РФ по Тульской области, в пятницу в доме депутата прошли обыски, сам Бороненко задержан.

По версии следствия, подозреваемый Александр Бороненко в течение двух лет выводил бюджетные средства на выплату зарплаты помощникам, которые были фиктивно трудоустроены. На самом же деле трудовые обязанности помощников никто не выполнял, а их зарплату период с октября 2019 по декабрь 2021 года получал сам Бороненко.

В итоге его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области.

В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного депутата Тульской городской думы Александра Бороненко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Справка КП

Часть 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.