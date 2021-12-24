QR-коды в Тульской области при посещении общепита временно предъявлять не придется Фото: Игорь КОПЫТОВ

Губернатор Алексей Дюмин отменил требование предъявлять QR-коды и результаты ПЦР-тестов при посещении заведений общепита и ряда общественных мест.

Согласно изменениям в указ № 62, теперь не нужно предъявлять QR-коды при посещении ресторанов и кафе до 9 января, а при посещении бассейнов, фитнес-центров и прочих объектов для занятий спортом QR-коды полностью отменены.

Для посещения зрелищных спортивных мероприятий все еще необходимо предъявить сертификат о вакцинации.