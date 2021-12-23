От застекления балкона до электронного больничного для туляков

Прокурор города Тулы Владислав Анциферов. Фото: Алексей ФОКИН

Владислав Юрьевич, подскажите возможно ли в один день отключить воду и тепло? На подъезде расписали 16-го числа отключат и то, и другое.

Маргарита, Пролетарский округ.

В действующем законодательстве отсутствует указание на недопустимость одновременного перерыва в предоставлении нескольких коммунальных услуг. Вместе с тем, продолжительность планового перерыва не должна превышать единовременно четырех- и восьмичасового перерыва в течение одного месяца.

Можно ли получить перерасчет коммунальных услуг, если из крана идет ржавая вода (то есть ненадлежащего качества услуга)? Плюс по ночам снижают температуру в квартире.

Ириада Степановна.

Перерасчет в данном случае возможен. Вы можете составить акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, который будет являться основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Однако документ должен быть составлен вместе с представителями управляющей организации или ресурсонабжающей организации, либо контрольно-надзорных органов.

Слышала, что с 1 января 2022 года листки временной нетрудоспособности будут в электронной форме. Считаю это неудобным, возможна ли какая-то альтернатива?

Нина, продавец.

Нет, в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» выдача больничных листов будет осуществляться исключительно в электронном виде. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получат информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС.

Я работающий пенсионер. Обязан ли работодатель при составлении графика отпусков учитывать мои пожелания?

Нестор Андреевич, п. Ленинский.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком, утверждаемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Пенсионеры к указанной категории не относятся.

Живу в частном доме. У меня не заключен договор на вывоз бытовых отходов. Предусмотрена ли за это какая-либо ответственность?

Елена.

Да, поскольку собственники жилых помещений обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. И за его отсутствие предусмотрена административная ответственность по статье 8.2. КоАП РФ - штраф от 1 до 2 тысяч рублей. При повторном же незаключении договора в течении года следующий штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей.

С марта 2022 в силу вступит новый закон о запрете на самовольное остекление балкона. То есть, чтобы застеклить, надо получить разрешение в соответствующих органах, а если уже застеклен, то придется убирать. А можно ли как-то узаконить уже имеющееся застекление, если оно не угрожает состоянию балкона?

Арина, г. Тула.

В случае наличия остекления до вступления в силу закона, узаконивание остекления не требуется, поскольку закон не имеет обратной силы. Данное требование будет распространяться на новые построенные дома без балконного остекления согласно проектной документации и те балконы, которые до момента принятия закона не были остеклены.

Если на упаковке указан срок годности медицинского препарата, например, до 07.2022 г., это значит, что до 1 июля или до конца месяца?

Ольга.

До конца июля 2022 года. Это регламентируется «Руководством по исчислению даты начала отсчета срока годности готовых лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарственных препаратов», утвержденным рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии.

При капитальном ремонте улицы Металлургов при установке остановок проход между ними и краем перрона, выходящим на рельсы, ширина прохода оставлена менее полуметра. То есть между стоящим трамваем, например, и остановочным павильоном едва-едва может протиснуться один человек. Что делать? Как заставить городские власти или подрядчика привести перроны в надлежащий вид?

Сергей Викторович, инвалид-колясочник.

Прокуратурой города Тулы уже проводилась проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части осуществления мер в области дорожной деятельности при проведении ремонта ул. Металлургов. В ходе проверки были выявлены нарушения, в том числе недостаточные расстояния от края проезжей части (остановочной площадки) до края остановочного павильона. По результатам проверки главе администрации города Тулы внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Возможно ли вернуть билет и свои деньги, если я не смогу пойти на концерт?

Ольга, Тула.

Тут все зависит от сроков. В случае отказа посетителя от посещения зрелищного мероприятия посетитель имеет следующие права при возврате билета. Так, не позднее чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия можно получить обратно 100 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной путевки. Менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней получить обратно получится не менее 50 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной путевки. А вот менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно можно не менее 30 процентов затраченных средств.

Наследуются ли долги по алиментным обязательствам?

Лидия.

Положениями Семейного кодекса РФ предусмотрено, что обязательства по выплатам алиментов прекращаются со смертью плательщика или получателя. Но если покойный плательщик не производил выплаты по алиментам регулярно, и это привело к задолженности, обязательства по ее погашению переходят на его наследников.

В соответствии с законом, лица, вступающие в наследство на имущество, наследуют и его финансовые обязательства. При этом важно понимать, что сумма долга по алиментам распределяется между всеми наследниками в тех же долях, в которых они наследуют его имущество.

Таким образом, задолженность по алиментам после смерти должника выплачивают лица, которые наследуют его обязанность по выплате долга. Важно! Если единственным наследником покойного плательщика является ребенок – получатель алиментов, то задолженность аннулируется, так как он наследует все имущество плательщика.

Мой работодатель усомнился в подлинности моего диплома. Вправе ли он самостоятельно проверить этот факт без моего согласия?

Анастасия.

Законодательством не установлена обязанность работодателя при приеме на работу проверять действительность представленных соискателем при трудоустройстве документов об образовании.

Однако, если же у работодателя возникает необходимость в проверке документа об образовании, то необходимо учитывать следующее. Если персональные данные работника можно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом и от него должно быть получено письменное согласие.

Таким образом, работодатель должен получить согласие работника на получение сведений о его образовании у третьих лиц (то есть у ВУЗа, выдавшего диплом). Если работник не согласен на такой запрос, а подлинность документа об образовании вызывает серьезные сомнения, работодатель имеет право обратиться с просьбой о проверке его подлинности в правоохранительные органы.

Мне не выплатили вовремя заработную плату. Могу ли я обратиться в инспекцию труда для ее принудительного взыскания, а также выплаты компенсации за ее задержку? Возможно ли взыскать задолженность по заработной плате, не обращаясь в суд?

Татьяна Викторовна.

В случае несвоевременной выплаты заработной платы и иных выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, вы вправе обратиться в Государственную инспекцию труда для выдачи работодателю предписания в рамках ст. 360.1 ТК РФ.

Решение о принудительном исполнении принимается государственным инспектором труда по истечении срока не позднее одного месяца после истечения срока выплаты, указанной в предписании.

Если решение о принудительном исполнении не исполнено, и истек срок его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного документа направляется судебным приставам для принудительного исполнения.

Я являюсь председателем совета многоквартирного дома. Какие полномочия предусмотрены законодательством в связи с этим статусом?

Игорь Владимирович.

Полномочия председателя совета МКД регулируются положениями. В соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса РФ председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета МКД и подотчетен общему собранию собственников помещений. В частности, вправе вступать в переговоры относительно условий договора управления МКД, а в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений - относительно условий договоров оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества, договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами. Председатель также вправе осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подписывать акты приемки соответствующих работ, акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг, акты о непредоставлении коммунальных услуг или услуг ненадлежащего качества, а также направлять в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления МКД. Также председатель может представлять по доверенностям собственников помещений в суде по делам, связанным с управлением многоквартирным домом и предоставлением коммунальных услуг.

Решением общего собрания собственников помещений председатель совета многоквартирного дома может быть также наделен полномочиями на принятие решений по иным вопросам.

Иностранный работник осуществляет трудовую деятельность на основании патента и оплачивает его в срок. В процессе работы он получил разрешение на временное проживание до окончания срока действия патента. Считается ли патент недействительным с даты получения разрешения на временное проживание, если патент оплачен? Что делать работнику в этом случае?

Рамиль, Тула.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание. При этом лицам, получившим такое разрешение, наличие разрешения на работу или патента не нужно. Вместе с тем, действия патента автоматически не прекращается - для аннулирования работнику необходимо подать заявление об аннулировании патента в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент иностранному гражданину. После этого иностранный гражданин имеет право обратиться в Федеральную налоговую службу для оформления возврата излишне уплаченного налога в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом, необходимо отметить, что при изменении документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации (в том числе при получении разрешения на временное проживание), работодатель или иностранный гражданин обязаны уведомить об этом миграционную службу в течении трех рабочих дней в письменной форме с приложением заполненного бланка уведомления о прибытии и копий необходимых документов. За неисполнение данной обязанности работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Работодатель сокращает численность работников организации. Я подал заявление с требованием в письменной форме объяснить, почему из нескольких работников, занимающих одинаковую должность, для увольнения выбрали именно меня. Обязан ли работодатель представить работнику сведения о том, как он учел преимущественное право на оставление на работе? Нужно ли отвечать на этот вопрос в письменной форме? Если да, то в какой срок?

Сергей, строитель.

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ).

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

Вопрос преимущественного права оставления на работе решается комиссией, создаваемой работодателем, при участии профсоюзной организации. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. Действующим законодательством не установлена обязанность работодателя ознакамливать работника с документами о преимущественном праве. Вместе с тем, при проведении мероприятия по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ.

Если гражданин считает, что его права нарушены и процедура сокращения проводилась с нарушениями он может обратиться с Государственную инспекцию труда или с иском в суд.

Стоит отметить что судебный процесс инициируется в течение одного месяца с момента получения приказа о сокращении.

Я работаю в организации и являюсь отцом ребенка-инвалида. Каждый месяц я пишу заявление о предоставлении четырех дополнительных дней. Моя супруга ушла в отпуск по уходу за вторым ребенком. Обязана ли организация продолжать мне как отцу ребенка-инвалида дополнительные выходные дни, если мать ребенка находится дома? Если организация должна предоставлять дополнительные выходные дни, то с какой периодичностью я должен предоставлять справку с места работы матери о том, что моя жена находится в отпуске по уходу за ребенком и не берет эти выходные дни?

Анатолий Свиридов.

В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному из родителей - опекуну, попечителю - предоставляются по его заявлению 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, оформляемых приказом (распоряжением) работодателя.

Периодичность подачи заявления (ежемесячно, один раз в квартал, один раз в год, по мере обращения и др.) определяется родителем по согласованию с работодателем. Однако дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. При этом у другого родителя сохраняется право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Периодичность предоставления указанной справки в Правилах не указана. Однако определено, что родитель несет ответственность за актуальность представленных им сведений.

Включается в площадь жилого здания площадь балконов, лоджий, подполья, чердака и иных элементов дома?

Зинаида Королева, Тула.

Площадь жилого здания определяется как сумма площадей всех этажей здания. При этом площадь этажа определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площади балконов, лоджий, лестничных площадок, ступеней и так далее.

Площади подполья для проветривания, технического подполья, неиспользуемого чердака, технического чердака, наружных лестниц в площадь жилого здания не входят. А вот балконы и лоджии в квартирах многоквартирных домов являются частью жилых помещений.

Какие требования предусмотрены действующим законодательством к размещению рекламы на транспортных средствах?

Олег, частный предприниматель.

В соответствии с законом, реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу безопасности движения, в том числе ограничивать обзор управляющим транспортными средствами лицам и другим участникам движения, и должна соответствовать иным требованиям технических регламентов.

Не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств.

Запрещается размещение рекламы на транспортных средствах специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями технического регламента определенной цветографической окраской; оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых расположены по диагонали белые полосы на синем фоне; предназначенных для перевозки опасных грузов.

Запрещается использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара.

За нарушение перечисленных требований к размещению рекламы на транспортных средствах предусмотрена административная ответственность по ст. 14.38 КоАП РФ.

Вправе ли я требовать ремонт балконной плиты в многоквартирном доме от управляющей компании?

Наталья Степановна.

Балконная плита является частью общедомового имущества, в связи с чем подлежит текущему ремонту управляющей компанией. Наличие оснований для проведения капитального ремонта балконной плиты не освобождает УК от обязанности по проведению текущего ремонта. Если требуется капитальный ремонт, то он может быть проведён подрядной организацией по решению общего собрания собственников в случае формирования счета капитального ремонта на спецсчете, либо при ремонте в рамках программы капитального ремонта фасада дома, при формировании счета капитального ремонта дома в Фонде капитального ремонта Тульской области.

С учетом коронавирусных ограничений, введенных в регионе, отнесены ли автопробеги и «палаточные городки» к публичным мероприятиям?

Анастасия, волонтер.

Автопробеги и «палаточные городки» отнесены к публичным мероприятиям в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «О внесении изменения в статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях».

Указом же Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 (с учетом изменений от 25 ноября 2021 № 120) «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» в регионе на данный момент запрещены публичные мероприятия.