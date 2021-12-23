Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 8:54

Глава Тулы Ольга Слюсарева поздравила юных косогорцев с наступающим Новым годом

Визиты прошли в рамках акции «#Марафондобра», инициированной Тульской городской Думой
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Тулы Ольга Слюсарева поздравила юных косогорцев с наступающим Новым годом

Глава Тулы Ольга Слюсарева поздравила юных косогорцев с наступающим Новым годом

Фото: материалы пресс-служб

В среду, 22 декабря Глава города посетила семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Ольга Слюсарева в костюме Снегурочки и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин в роли Деда Мороза поздравили юных косогорцев с Новым годом, вручили подарки и корзины с фруктами.

В семьях Подоваловых, Васиных, Амян Главу города Тулы ждали с особым нетерпением. Мальчики подготовились к визиту Деда Мороза и Снегурочки. Ребята читали стихи и рассказывали о своих увлечениях, делились с Главой города своими заветными мечтами.

– Третий год мы продолжаем добрую традицию и посещаем в канун Нового года детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы устраиваем такие маленькие праздники для тех, у кого нет возможности побывать на городской елке или на утренниках. Каждый человек ждет наступления волшебного праздника – Нового года. И взрослые, и дети верят в то, что он принесет радость и успехи, а Дед Мороз исполнит все желания. Уверена, что наша акция поднимет детям настроение и добавит позитивных эмоций, – отметила Ольга Слюсарева.

Политика: ВИЗИТ