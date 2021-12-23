Глава Тулы Ольга Слюсарева поздравила юных косогорцев с наступающим Новым годом Фото: материалы пресс-служб

В среду, 22 декабря Глава города посетила семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Ольга Слюсарева в костюме Снегурочки и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин в роли Деда Мороза поздравили юных косогорцев с Новым годом, вручили подарки и корзины с фруктами.

В семьях Подоваловых, Васиных, Амян Главу города Тулы ждали с особым нетерпением. Мальчики подготовились к визиту Деда Мороза и Снегурочки. Ребята читали стихи и рассказывали о своих увлечениях, делились с Главой города своими заветными мечтами.

– Третий год мы продолжаем добрую традицию и посещаем в канун Нового года детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы устраиваем такие маленькие праздники для тех, у кого нет возможности побывать на городской елке или на утренниках. Каждый человек ждет наступления волшебного праздника – Нового года. И взрослые, и дети верят в то, что он принесет радость и успехи, а Дед Мороз исполнит все желания. Уверена, что наша акция поднимет детям настроение и добавит позитивных эмоций, – отметила Ольга Слюсарева.