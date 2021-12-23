Тульская область-итоги 2021 года. Транспорт будущего родом из Тулы

На производстве электрокаров в АК «Туламашзавод».

Сегодня АО АК «Туламашзавод» - одно из ведущих предприятий региона, где продолжает выпускаться гражданская продукция темпами, опережающими предусмотренные Президентом России Владимиром Путиным. Доказательство тому - награда за высокий уровень организации производства продукции гражданского назначения второго ежегодного национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках» на прошедшем в конце лета в столице Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

На производстве электрокаров в АК «Туламашзавод».

Сегодня на предприятии налажен выпуск продукции невоенного назначения в пределах 35 % от общего объема производства.

Герой Труда РФ, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.

– «Мирную» продукцию завод осваивал с самого своего основания – производили глубинные насосы для нефтедобывающей и угольной промышленности, потом научились делать детские комбинированные велосипеды, мотороллеры, – говорит Герой Труда РФ, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов. – Мы без лишней скромности можем утверждать, что АО АК «Туламашзавод» – одно из немногих предприятий России, которое достигло по-настоящему высоких результатов в производстве гражданской продукции. Это и высокопрочный инструмент, и дизель-генераторные установки, нефтедобывающее оборудование, и многое другое. Используя уже имеющийся задел и продолжая серьезные разработки, сегодня мы выходим на рынки, где наша разнообразная продукция находит достойного покупателя. Ну и, конечно, визитная карточка предприятия – инновационные решения и высокое качество изделий.

От грузовичка до автобуса

Одно из основных направлений в развитии передовых технологий — это производство электрокаров. Меньше пяти лет прошло с того момента, как в принципе была озвучена идея возрождения «Муравья». Около двух – с презентации первых серийных образцов. Причем, изначально он создавался как транспорт для внутризаводских грузовых перевозок. Его принципиальное отличие от других аналогов было в использовании гибридного привода – электрического привода от дизель-генераторной установки (ДГУ) производства АО АК «Туламашзавод» или от аккумуляторной батареи. Были разработаны модели с различной грузоподъемностью, закрытой кабиной. В 2019 году первые грузовики приступили к работе на самом предприятии, хорошо зарекомендовали себя на предприятиях Тулы и других городов: Коврова, Самары, Коломны.

Начальник центра автоматизированного производства Николай Платонов.

- Еще первоначально было решено не ограничиваться исключительно гибридом, а сделать еще и образец исключительно с электроприводом, - говорит один их разработчиков «Муравья» нового поколения, отмеченный Президентом, начальник центра автоматизированного производства Николай Платонов. - Тогда же мы начали прорабатывать вариант универсальной платформы, которая и позволила к 2021 году реализовать целый модельный ряд «Муравьев» – однотонных, двухтонных, с увеличенной базой или кузовом, фургоны, пассажирские микроавтобусы.

Новые члены «муравьиной семьи» заряжаются от стандартной розетки в 220 вольт и способны без подзарядки доехать почти до столицы. Эти электромобили сегодня успешно работают не только на заводском производстве. Среди тех, кто оценил их преимущества, – Мосгортранс и аэропорт Шереметьево.

Разработку заметили и аграрии. Оказалось, что юркие и неприхотливые электрогрузовички вполне уверенно чувствуют себя на грунтовых дорогах.

Кстати, один из электрокаров был подарен музею-усадьбе «Ясная Поляна», отмечающему в этом году 100-летний юбилей. Еще одна специфическая модель разработана специально для тульского футбольного клуба «Арсенал», позволяющая быстро транспортировать с поля травмированных игроков.

Сделан также полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках. Этот автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный: он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов — именно такие электромобильчики патрулируют Казанскую набережную в Туле.

Одна из последних разработок – пассажирский «Муравей» – была представлена как раз на стенде предприятия на форуме «Армия-2021» и вызвала большой интерес со стороны гостей выставки. Сегодня этот электромобиль с комфортом возит туристов одного из сочинских отелей.

В целом же, как отмечают в АО АК «Туламашзавод», популярность электромобилей растет очень быстро – особенно в городах, где экологии уделяется огромное внимание. Сейчас, например, в стадии испытания находится коммунально-уборочная машина.

Опираясь на оборонку

Всего пять лет на организацию фактически нового производства - сроки просто невероятные. Так что неудивительно, что коллектив разработчиков этого изделия был удостоен стипендии Президента РФ «за значительный вклад в создание конструкции, прорывных технологий и постановку на производство модельного ряда экологически чистых электротранспортных средств в рамках диверсификации производства оборонного предприятия».

По мнению еще одного отмеченного Президентом разработчика нового «Муравья», начальника опытно-испытательного участка цеха № 2 ООО «Туламаш-Тарпан» Антона Зорина, главные преимущества этой разработки АО АК «Туламашзавода» – простота и высокая технологичность, легкость в обслуживании, большой ресурс двигателя.

Осваивая это гражданское направление, тульские машиностроители в полной мере использовали оборонные мощности предприятия. В частности, это гальваническое производство, станки с ЧПУ, участки сварки и каления. В результате используются современные покрытия: кабина изготовлена из пластика – это не только внешне привлекательно, но и уменьшает массу изделия. Еще одно очень важное преимущество – ремонтопригодность. А еще - цена по стоимости тульский электромобиль может смело конкурировать с китайскими аналогами. При этом качество металла выше, срок службы – гораздо дольше.

И, конечно же, нельзя не отметить, что большую долю в высокий уровень собираемых на АО АК «Туламашзаводе» вносит профессионализм работающих здесь сотрудников. В этом уверена также отмеченная грантом Президента, инженер-конструктор первой категории центра автоматизированного проектирования Елена Чванова. Именно команда, поддерживающая друг друга во всем, позволяет добиться высоких производственных результатов.

Не останавливаясь на достигнутом

У тульского «Муравья» - экологически чистого транспорта нового поколения - безусловно, большое будущее. По словам заместителя коммерческого директора по внешнеэкономический деятельности АО «АК «Туламашзавод» Сергея Катагарова, пока на предприятии изучают реальные потребности рынка - получают определенные пожелания и замечания от конкретных потребителей. Реализуют их, чтобы в конечном итоге вывести на рынок продукт, который будет соответствовать всем потребностям заказчиков. Универсальная платформа позволяет в буквальном смысле собрать «Муравей» под конкретную задачу. Вероятно, в ближайшее время появятся новые модификации и модели. И в этом видятся большие перспективы развития производства тульского электрокара.