Тульская область-итоги 2021 года. КБП имени академика А. Г. Шипунова: От государственных премий до конкурса воспитателей

Сотрудники АО «КБП»-победители премии С. И. Мосина.

2021-й выдался для предприятия богатым на события – традиционное участие в Международной выставке-форуме «Армия», выставках в Эмиратах и Египте, где продукция КБП всегда вызывает неизменный интерес, поскольку не имеет аналогов в мире по своим тактико-техническим характеристикам.

Авторский коллектив стал лауреатом премии Тульской области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина. По итогам 2020 года инженеры-конструкторы предприятия удостоены и еще одной премии – одной из самых престижных наград нашей страны разработчикам вооружения и военной техники – имени С. И. Мосина.

Работники КБП, как всегда, отличились и на ежегодном конкурсе рабочих им О. В. Сажникова. Доказали свой высокий уровень подготовки и молодые специалисты на традиционном конкурсе профмастерства.

В этот осенний призыв еще 20 выпускников тульских вузов отправились в научно-производственную роту, созданную несколько лет назад по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе Конструкторского бюро приборостроения.

Конкурс стенгазет.

Но не работой единой жив дружный коллектив АО «КБП». Для сотрудников и их детей организуется множество различных развлечений. Так, в конце ноября прошел конкурс детских рисунков «Я поздравляю маму». Ближе к концу года на предприятии при участии Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России» проходит традиционный конкурс новогодних стенгазет.

Каждый раз организаторы придумывают что-нибудь новое. Так, в предыдущие годы подразделения украшали новогодние елки, а жюри оценивало, чья новогодняя красавица достойна победы. В 2021-м решено было провести конкурс на оригинальную елочную игрушку, и, оказалось, фантазии конструкторов, по признанию самих организаторов, практически нет предела. На суд жюри представили новогодние украшения, выполненные в самых разных техниках: валяние, оригами, 3D-квилинг, папье-маше. Осталось только подвести итоги и наградить лучших, что сделать будет непросто, поскольку практически каждая из представленных работ по-своему необычна и оригинальна.

Конкурс игрушек.

Департамент соцразвития КБП в этом году впервые проводит конкурс среди воспитателей ведомственных детских садов. Каждое из трех учреждений - № 55, 111 и 130 – выставили по два кандидата.

Заведующая детским садом № 130 Наталья Жукова. Фото: материалы пресс-служб

– Мы решили, что наш сад будут представлять два воспитателя. Одна - опытный работник, а другая приступила к своим обязанностям не так давно, – говорит заведующая детским садом № 130 Наталья Жукова. - Эти воспитатели работают с детьми разных возрастов. Очень надеюсь, что нашим коллегам удастся продемонстрировать себя с наилучшей стороны, они окажутся среди победителей.

Итоги всех конкурсов будут подведены на последней, предпраздничной неделе. Тогда же наградят и победителей.