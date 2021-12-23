Тульская область-итоги 2021 года. «Крючков и Партнеры»: юридические услуги только высокого уровня

«Крючков и Партнеры»: юридические услуги только высокого уровня. Фото: материалы пресс-служб

Правовой и финансово-хозяйственный консалтинг бизнеса — специализация «Крючков и Партнеры» вот уже более десяти лет. Специалисты компании обладают бесценным опытом решения самых разнообразных сложных вопросов и проблем правового и финансово-хозяйственного характера.

Сегодня «Крючков и Партнеры» по праву считается одной из ведущих юридических компаний в Центральном Федеральном округе, предлагая свои услуги частным и корпоративным клиентам.

Кроме многолетней практики на счету «Крючков и Партнеры» более 200 успешно завершенных дел и более 500 судебных заседаний. Среди широкого перечня профессиональных юридических, экспертных и бухгалтерских услуг - комплексная юридическая поддержка в налоговых, корпоративных, трудовых и финансово-хозяйственных спорах, в том числе с государственными контролирующими органами, досудебная и судебная защита, а также сопровождение процедуры банкротства, защита интеллектуальной собственности, бухгалтерское обслуживание (от постановки учета до организации штатной бухгалтерской службы на предприятии).

- Законодательство в нашей стране год от года меняется в сторону ужесточения, при этом становясь более прозрачным и четким, - отмечает руководитель компании Александр Крючков. - И это даже помогает в работе. Например, теперь разрешено использовать технические средства для контроля хозяйствующих субъектов. На пользу идет и цифровизиция общества, которая также облегчает нашу деятельность. Лет десять назад о таком мы могли только мечтать. Сейчас полную информацию при проверке контрагентов во время подписания договоров можно получить из официальных электронных источников, что помогает защищать интересы добросовестных участников любого процесса. Можно констатировать, что жуликам теперь живется гораздо сложнее.

С изменением законодательства и ситуации на рынке меняются и запросы к нашей деятельности. Ранее были актуальны оценочные услуги, много запросов возникало по налоговым спорам. Сейчас таких гораздо меньше. Признаком современности стало больше корпоративных споров, связанных с распоряжением имуществом ликвидированных и бездействующих предприятий. Среди обращений от физических лиц резко возросло число запросов банкротства умерших лиц. Раньше таких практически не было.

Деятельность «Крючков и Партнеры» развивается и изменяется в зависимости от запросов рынка. Одно остается неизменным – высокое качество оказываемых нами услуг.

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kruchkov-partners.ru

г. Тула, пр. Ленина, д.112Б.

«Крючков и Партнеры»: юридические услуги только высокого уровня

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