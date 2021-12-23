Туляк выиграл автомобиль HAVAL в викторине «Иммунитет +» Фото: материалы пресс-служб

Обладателем главного приза викторины - автомобиль марки HAVAL Jolion — достался Павлу из Тулы.

- Я три года мечтал поменять свою машину, но все никак не складывалось. А тут такой новогодний подарок! - поделился эмоциями счастливчик. - За рулем я 16 лет и, можно сказать, с утра до вечера: отвожу детей в школу и садик, вечером забираю, по работе тоже всегда на машине.

Своих хозяев обрели также смарт-часы, смартфоны и телевизор.

Следующий розыгрыш состоится 21 января.