Дело Контрабаева - Черноусова: что скрывают протоколы допроса свидетелей на этапе следствия, или как «Инфоклиника» работала в 2034 году Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (что, как выясняется, не соответствует действительности). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

Также стоит отметить примечательный факт: заказчик в лице Правительства Тульской области (признанное по данному уголовному делу потерпевшим) претензий к Черноусову и его компании «Смарт Дельта Системс» не имеет, и заключило, что РИСЗ ТО была создана и давно эксплуатируется, и естественно не идет речи о каком-то нанесенном ущербе… Первым в понедельник свои показания давал Сергей Гаврилов, работавший в период 2012-2013 гг. в должности главного врача Алексинского родильного дома. Свидетель достаточно подробно рассказал о том, как в 2013 году в его медучреждении в рамках внедрения региональной информационной системы здравоохранения были завезены компьютеры, установлено оборудование, в регистратуре заработала электронная запись на прием к врачу, действовал инфомат. Такие показания уже много раз звучали в зале судебного заседания по данному уголовному процессу, но не все так просто: во время допроса данного свидетеля на этапе следствия в протокол было занесен тот факт, что МИС «Инфоклиника» в алексинском роддоме заработала лишь в 2015 году.

При этом есть объективные данные полученные от Минздрава ТО – статистика по вводу информации в РИСЗ, говорящая о том, что система работала значительно раньше. Разночтение в датах стало поводом для выступления адвоката Игоря Чернецкого:

- Прошу обратить внимание, что показания в суде практически всех свидетелей отличаются в плане дат от тех, которые были даны на этапе следствия. Так каким из них верить?

Следователь задавал вам наводящие вопросы? – вопросил адвокат.

- Какие-то наводящие вопросы задавал, но я не помню.

Странности протоколов допросов продолжали проявляться и на следующий день, когда были вызваны сразу шесть свидетелей, четверо из которых представляли стоматологические учреждения. По мнению стороны защиты, они были излишни, поскольку данные медицинские поликлиники вообще нигде не были упомянуты в Госконтракте №2013-1 на установку РИСЗ ТО в период действия данного документа. Но, как заявил перед началом допроса свидетелей подсудимый Черноусов, его компания «Смарт Дельта Системс» по просьбе заказчика в лице правительства Тульской области в вышеупомянутых учреждениях отработала там вне рамок контракта, установив ряд модулей РИСЗ, что и было подтверждено свидетелями на данном судебном заседании. Но не обошлось и без ряда казусов…

Анна Грицаюк, работавшая в 2012-2016 гг. в качестве и. о. главного врача ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» заявила, что «Инфоклиника» в данном учреждении стала действовать с конца 2013 года, заработала электронная регистратура, а всего было установлено 12 автоматизированных рабочих мест (АРМ), в т. ч. у врачей и системного администратора. Привычный рутинный ход показаний прервало заявление о ходатайстве защиты о противоречиях в показаниях свидетеля на этапе следствия и в суде. А поводом стал следующий диалог адвоката и свидетеля в ходе допроса:

- Вы свои показания читали, перед тем как их подписать?

- Да.

- Там все правильно написано?

- Да.

- Тогда почему в протоколе допроса указано, что «Инфоклиника» стала у вас использоваться с июня 2034 года?

- Я проглядела данную указанную дату.

- А какая же дата все-таки истинная?

- 2013 год.

Вот такие протокольные «прыжки» во времени… В своем выступлении подсудимый Контрабаев заявил о еще ряде существующих, на его взгляд, странностей в протоколах допросов свидетелей: - Изучая данные документы, которые были составлены на этапе следствия, я обратил

внимание на такую вещь: если взять протоколы и проанализировать их, то можно обнаружить интересную закономерность: в начале допроса свидетеля следователь просит его пояснить ситуацию, про то, как все происходило. Дальше свидетель рассказывает под протокол, а потом можно обратить внимание на то, что все абзацы абсолютно во всех допросах идут ровно с одинаковой структурой и абсолютно одинаковыми данными в них – некоторые формулировки совпадают слово в слово. Невозможно поверить в то, что десять свидетелей подряд могли рассказывать обстоятельства дела абсолютно с одинаковой последовательностью, а в некоторых случаях с одинаковой грамматикой – вплоть до запятых. Совершенно очевидно, что в 2018 году свидетели не помнили всех обстоятельств 2013 года…Видимо, следователь подсказывал ответы на вопросы, а затем они были внесены в протокол допроса, и на основании этого делаются выводы. Поэтому я прошу обратить на это внимание, и не просто оглашать протоколы каждый раз, но и смотреть, насколько они все одинаковы, - сказал экс-министр.

- Свидетель может ошибаться в датах – как в показаниях на этапе следствия, так и в ходе данного судебного процесса. И выяснять то обстоятельство, какие показания наиболее правдивы – это все несет характер предубеждения. Если постоянно зачитывать одно и то же, при этом вводя в заблуждение свидетеля, мы получаем неправдивые показания даже в текущий момент, - заявил адвокат Токарев.

- Допросы носят характер повторов: прокурор не удовлетворяется допросом свидетеля, и хочет «выдавить» нужные ему показания. Пытается заставить свидетеля поверить, что в он ошибается в суде, что система не работала в 15 году, тогда как объективные данные от Минздрава по всем медицинским учреждениям Тульской области говорят о том, что в июле 2013 года все уже работали и через РИСЗ то прошел почти миллион пациентов. Сегодня я не услышал ничего нового, и вообще за более чем полугодовой временной отрезок данного судебного процесса не было ни одного свидетеля в суде, который бы сказал, что РИСЗ ТО не существует, - отметил адвокат Никуленко.