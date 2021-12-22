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Общество22 декабря 2021 11:30

Тульская область- итоги года 2021. ВЗГЛЯД® расширяет горизонты

В 2021 году состоялось открытие нового филиала клиники «ВЗГЛЯД»® в Москве
Источник:kp.ru
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ВЗГЛЯД® расширяет горизонты.

ВЗГЛЯД® расширяет горизонты.

Фото: материалы пресс-служб

Постоянное развитие свойственно этому ведущему лечебному учреждению. География пациентов клиники - от Калининграда до Магадана. Вот и в столице сейчас уже в полном объеме работает амбулаторно-поликлиническое и диагностическое отделение. А с января будущего года начнется и оперативное лечение.

«ВЗГЛЯД»® - это не просто медицинский центр лечения глазных заболеваний, это научный комплекс по внедрению передовых технологий. Летом текущего года в Клинике появилась эксимерная лазерная система последней модели EC-5000 NAVEX Quest M2 компании «NIDEK®» для рефракционной хирургии, которая обеспечивает высокую точность и стабильность результатов по инновационным технологиям лазерной коррекции зрения, объединенным в этом оборудовании. А с помощью оптического когерентного томографа можно детально изучить структуру глаза в трехмерном изображении. Благодаря этому в офтальмологическом центре проводится не просто комплексная диагностика заболеваний глаз по всем направлениям, а более углубленная и детальная.

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