Тульская область- итоги года 2021. ВЗГЛЯД® расширяет горизонты

ВЗГЛЯД® расширяет горизонты. Фото: материалы пресс-служб

Постоянное развитие свойственно этому ведущему лечебному учреждению. География пациентов клиники - от Калининграда до Магадана. Вот и в столице сейчас уже в полном объеме работает амбулаторно-поликлиническое и диагностическое отделение. А с января будущего года начнется и оперативное лечение.

«ВЗГЛЯД»® - это не просто медицинский центр лечения глазных заболеваний, это научный комплекс по внедрению передовых технологий. Летом текущего года в Клинике появилась эксимерная лазерная система последней модели EC-5000 NAVEX Quest M2 компании «NIDEK®» для рефракционной хирургии, которая обеспечивает высокую точность и стабильность результатов по инновационным технологиям лазерной коррекции зрения, объединенным в этом оборудовании. А с помощью оптического когерентного томографа можно детально изучить структуру глаза в трехмерном изображении. Благодаря этому в офтальмологическом центре проводится не просто комплексная диагностика заболеваний глаз по всем направлениям, а более углубленная и детальная.