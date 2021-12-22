Тульская область - итоги года 2021. Агрит - умные сервисы для агробизнеса

Агрит: Умные сервисы для агробизнеса. Фото: материалы пресс-служб

Несмотря на то что этот процесс привычен для сельхозпроизводителей, это всегда сложная задача со множеством переменных. В их число входят агросроки, в рамках которых необходимо проделать огромный объем работы несмотря на погодные условия, время суток и другие внешние факторы.

Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать работу, снизить материальные и временные затраты, организовать сбор, обработку и анализ данных о ходе выполнения технологических процессов.

Платформа с интеллектом

Разработки компании базируются на платформе агроменеджмента Агротроник, которая объединяет в себе множество полезных электронных сервисов: от мониторинга и контроля параметров техники, систем идентификации до картирования урожайности.

К числу воплощенных в жизнь “цифровых мыслей” стоит отнести системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Их основной принцип работы заключается в автоматическом управлении траекторией движения комбайна в процессе уборки, включая такие операции, как автоматический разворот с поднятием или опусканием жатки в начале и в конце гона, автоматическое управление скоростью и контроль всех этих процессов через карты-задания дистанционно.

Управляя контролируй

РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему гону. Повышение точности прохода - обычно до 2,5 сантиметров - происходит за счет базовой RТК-станции. Решение работает даже в рассредоточенных полях холмистой местности. Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия базовой станции - пять-семь километров. Система состоит из бортового дисплея-компьютера, навигационного контроллера, антенны ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

С помощью этой системы снижается количество пропусков и перекрытий, экономится ГСМ, а работа в условиях плохой видимости или в темное время суток становится эффективнее.

Второе зрение

РСМ Агротроник Пилот 2.0, — логичное продолжение первой системы. Однако принцип ее функционирования уникален. Это первая в мире гибридная система автоуправления, которая работает на основе технологии RTK и ГНСС, а также машинного зрения. Совмещение этих технологий делает работу на агромашинах не только точной, но и безопасной: RTK-поправки дают точность вождения в 2,5 сантиметра, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить комбайн, если возникнет необходимость. Благодаря машинному зрению обеспечивается высокая безопасность при проведении операций. Система дает возможность сконцентрироваться на качестве уборки и повышает производительность даже в темное время суток.

Функции авторазворота и управления адаптером (жаткой) при использовании обеих систем происходят в автоматическом режиме. При этом они позволяют экономить время на уборку, так как сокращают количество пропусков и перекрытий за счет выбора наиболее оптимальной траектории движения и скорости.

Результат на деле

Экономический эффект от использования систем автоуправления показывает преимущества интеллектуальных технологий перед традиционным «пилотируемым» способом уборки. Так, например, комбайн, который обрабатывает 500 гектаров за сезон в поле с урожайностью 65 ц/га с девятиметровым адаптером, показывает сменную производительность до 30 % выше, чем комбайн, которым управляет механизатор. За смену обрабатывается 43,5 гектаров против 33,4 гектаров. При этом уборка в «беспилотном режиме» выполняется на 3,5 дня (или на 23 %) быстрее. Примерно такой же показатель в процентах мы видим и по экономии топлива. Также за смену за счет сокращения потерь от самоосыпания собирается на 3 % больше зерна, что в пересчете на тонны составляет 89 за сезон.

Арсенал умных гаджетов для аграриев

Обе системы лишь часть целого комплекса. В арсенале Ростсельмаш также есть системы идентификации механизатора (РСМ Фейс АйДи) или навесного оборудования — жатки, подборщика (РСМ Умная метка).

Стоит упомянуть и про систему РСМ Картирования урожайности - незаменимого инструмента агронома для анализа урожайности и при создании карт дифференцированного внесения удобрений. На основе датчиков она позволяет составить карту влажности в любой точке поля. Комбайн с такой системой непрерывно записывает данные урожайности с привязкой GPS-позиции с момента начала уборки внутри границ поля. Если поле убирается разными комбайнами, полученные данные автоматически объединяются. Система повышает ответственность комбайнера, снижает количество фактов хищения урожая, помогает оперативно передавать данные об убранных площадях, вести историю полей и планирование севооборота.

Еще одна не менее важная система - РСМ Ночное видение. На расстоянии до полутора километров она в полной темноте может обнаружить предметы или человека. За эту разработку компания получила серебряную медаль на международной выставке Agritechnica.

Это далеко не полный перечень интеллектуальных систем от Ростсельмаш, цель которых — повышение производительности всего парка техники и, в конечном итоге, рост эффективности сельхозбизнеса.