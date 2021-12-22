Региональные программы «ЕвроХима» победили в конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для России-2021»

Престижная награда вручена компании на пятом ежегодном экономическом Форуме «Развитие регионов. Лучшее для России» в г. Сочи, объединившем органы власти, крупнейшие международные и российские компании, чьи проекты направлены на региональное развитие.

Компания «ЕвроХим» награждена за целевые социальные инвестиции в регионах присутствия, активное участие в Национальных проектах России и достижении целей устойчивого развития ООН, внедрение передовых ESG-практик.

Так в Новомосковске уникальным для России образовательным проектом, соответствующим всем условиям Национального проекта «Образование», является строительство центра поддержки одаренных детей «Созвездие».

Напомним, что в нем будут готовить из школьников высококлассных специалистов для ведущих промышленных предприятий страны. Учебные аудитории и лаборатории школы, благодаря участию компании "ЕвроХим" и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, оснастят самым современным оборудованием международного уровня. Воспитанники «Созвездия» будут специализироваться на точных науках: химии, физике, математике и информационных технологиях.

Социальные программы «ЕвроХима» неоднократно побеждали в различных престижных конкурсах. Так недавно компания победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности», стала лауреатом #МыВместе, одержала победу в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность», а также получила Благодарность Президента РФ за большой вклад в развитие российской химической промышленности.