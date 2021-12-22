Тульская область: итоги года-2021 Фото: материалы пресс-служб

В 2021-м мы отметили 45-летие присвоения областной столице звания Города-героя, 80-летие обороны Тулы. Промышленность показала рост валового продукта, в сельском хозяйстве – рекордные урожаи. Модернизируется социальная сфера, медицина.

Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области, набрав 83,58 % голосов.

Тульская область: итоги года-2021 Фото: материалы пресс-служб

«Областной центр – это визитная карточка, по которой судят обо всем регионе. Поэтому не вкладываться в его обновление мы не имеем права. Но точно так же у нас нет права забывать о том, что область – это не только Тула. И важная задача для власти – делать все, чтобы у нас не было забытых территорий. Мгновенно этот вопрос не решить. Но мы будем заниматься им всерьез, чтобы люди чувствовали реальные перемены к лучшему. Всех нас объединяет любовь к Тульской области. К нашей Родине. Мы все – одна команда. В этом наша сила и наша стабильность. Наше будущее и будущее наших детей».

Бюджет 2022

Доходная часть составляет почти 100 млрд руб.

Расходная часть составляет 105 млрд руб. 70 % расходной части – социальная сфера.

Городская среда

359 объектов реализовано в этом году. Из них: 327 дворов, 32 общественных пространства, в их числе парки в Кимовске, Алексине, Теплом, Заокском.

В 2022 году планируется обустроить не менее 200 дворов, 15 общественных пространств.

Занятость населения

Уровень безработицы снизился с 4,1 % до 3,6 %. 12 792 руб. составит в 2022 году максимальная выплата по безработице. Более 28 тысяч вакансий сейчас в базе центров занятости. 77 % людей, прошедших курсы обучения, уже получили работу.

Туризм, культура

Тульская область: итоги года-2021 Фото: материалы пресс-служб

Активному развитию туристического потенциала в текущем году способствовало окончательное формирование музейного квартала в историческом центре Тулы.

В 2021 году здесь открылись 4 филиала федеральных музейных центров – Государственного исторического музея, Музея-усадьбы «Ясная Поляна», Музея заповедника «Куликово поле», Музея-усадьбы «Поленово».

В целом в регионе на данный момент функционирует более 40 государственных музеев и порядка 10 частных.

Образование

Сегодня в регионе действует 5 лицеев, 8 гимназий, порядка 130 муниципальных центров образования, в которых обучается около 140 тысяч детей и подростков. В Тульской области также работают 240 детских садов.

В 2021 году в Туле, в микрорайоне «Времена года», открылась новая школа на 600 мест, вошедшая в состав ЦО № 39. Общая площадь - 11 600 квадратных метров.

Сданы несколько детских садов в рамках реализации национальной программы «Образование».

Здравоохранение

В 2021 году в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе капитально отремонтированы 5 фельдшерских пунктов, 2 поликлиники в Туле и Плавске, офис врача общей практики в Новомосковске, врачебная амбулатория в Веневском районе.

На середину 2021-го в Тульской области функционировали 376 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. В текущем году выполнен капитальный ремонт 6 объектов, осуществлена поставка и монтаж 22 модульных быстро возводимых зданий ФАП. Еще 10 объектов будут завершены в ближайшее время. В итоге общее количество ФАП и ФП в регионе увеличится до 381.

Планируется завершить строительство нового Областного перинатального центра, который примет первых рожениц в конце января 2022-го.

Также в уходящем году в Тульской области удалось добиться замены автопарка машин скорой помощи.

Сельское хозяйство

В 2021 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Тульской области составила 935,4 тысяч гектаров, что на 6 тысяч больше, чем годом ранее.

Тульские аграрии собрали рекордный урожай зерновых - более 2,2 млн тонн. По производству рапса и картофеля регион сейчас занимает ведущие позиции в стране - 150 тысяч тонн рапса и 250 тысяч тонн картофеля. Животноводы улучшили показатели прошлого года – по мясу прирост составил 5 %, молока произведено более 140 тысяч тонн. Кроме того, область входит в список лидеров в России по среднему надою от одной коровы в сутки. Нынешний показатель – почти 21 килограмм. А производство яиц с начала года увеличилось на треть.

В целом объем финансирования агропромышленного комплекса в 2021 году составляет более 1,9 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, 700 млн – областного. В сфере АПК реализуются 28 инвестиционных проектов на более чем 40 млрд рублей.

Промышленность

В 2021 году предприятиям региона удалось сохранить опережающие темпы развития. Индекс промышленного производства по итогам 8-ми месяцев составил 104,9 %.

В химической промышленности индекс производства составил 112,5 %.

По итогам Петербургского международного экономического форума Тульской областью подписано 26 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе почти 4 000 новых рабочих мест.

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