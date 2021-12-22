В Тульской области открылся первый офис Сбера нового поколения

В Новомосковске открылся первый офис Сбера нового поколения.

Офис ДО 8604/227 расположен в Новомосковске по адресу: ул. Мира, 36. Теперь наряду с финансовыми услугами, клиенты банка смогут воспользоваться самыми популярными решениями экосистемы Сбера в комфортных современных условиях.

В офисе представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц: вклады, карты, денежные переводы, кредитование, обмен валюты. В зоне самообслуживания установлены современные многофункциональные банкоматы нового поколения с функцией биометрии. В специально оборудованных зонах нового офиса можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключить сервисы экосистемы Сбера, а также подключиться к мобильному оператору, зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи заказов СберЛогистики, выпить чашечку кофе во время пребывания в офисе.

Офис ДО 8604/227 расположен в Новомосковске по адресу: ул. Мира, 36.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Новые офисы Сбера - это территория с открытым, безбарьерным и трансформируемым пространством, где все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса.

Сегодня Сбер – это экосистема, предлагающая большое количество разнообразных технологичных услуг. Универсальные менеджеры Сбера помогут посетителю разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший его сервис или провести финансовую операцию, а все кассовые операции выполнит электронный кассир. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей.

Желаю нашим клиентам использовать максимальный перечень удобных и технологичных услуг в этом современном пространстве.

Торжественный момент открытия.

Алексей Бирюлин, главы администрации МО г. Новомосковск:

- Примечательно, что обновленный офис Сбербанка был открыт именно на новомосковской земле. Я надеюсь, что жители нашего города оценят по-достоинству новый формат взаимодействия со Сбером и широкий перечень возможностей и услуг, которые предлагает экосистема Сбера.