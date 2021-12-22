Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект в детском отделении Новомосковской больницы

В детском отделении Новомосковской больницы Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект.

Сергей Васильевич Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- В Тульской области кампусный проект успешно реализован уже в 15 учреждениях образования и здравоохранения. Банковская карта, выданная сотрудникам, может помочь в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в лечебном учреждении и за его пределами: пропуск на территорию, получение зарплаты, проезд в транспорте, оплата товаров и услуг. Карту с уникальным индивидуальным дизайном получили более 300 сотрудников.

Владимир Андреевич Недбайло, заместитель главного врача по детству НГКБ:

- Установка системы контроля учета доступа, которую осуществило Тульское отделение Сбербанка в рамках кампусного проекта, позволяет повысить уровень антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности нашего учреждения. Для нас это особенно актуально - у нас большая больница, большой поток посетителей.

В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение трех лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России.

Проект предусматривает:

- автоматизацию пропускного режима, учёт рабочего времени сотрудников (установка СКУД);

- выдачу банковской карты для зачисления стипендий или зарплаты, а также для безналичной оплаты товаров и услуг;

- ограничение доступа посторонних лиц в здание больницы;

- деятельность в рамках современных стандартов безопасности.