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Общество21 декабря 2021 10:26

Сергей Шестаков возглавит Центральный округ Тулы

С ноября 2020 года Шестаков был замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями
Елена Иргиз
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Сергей Шестаков возглавит Центральный округ Тулы

Сергей Шестаков возглавит Центральный округ Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

Сергей Шестаков займет должность начальника главного управления администрации города Тулы по Центральному округу с 22 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что с ноября 2020 года Шестаков был замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями, а до этого возглавлял Пролетарский округ Тулы.

Отметим, что чуть ранее должность замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями была упразднена.

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