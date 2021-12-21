Сергей Шестаков возглавит Центральный округ Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Сергей Шестаков займет должность начальника главного управления администрации города Тулы по Центральному округу с 22 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что с ноября 2020 года Шестаков был замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями, а до этого возглавлял Пролетарский округ Тулы.

Отметим, что чуть ранее должность замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями была упразднена.