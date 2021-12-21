В Тулу пришли морозы. Правда, ненадолго — до выходных Фото: Алексей ФОКИН

До выходных потепления ждать не стоит. Всю рабочую неделю дневная температура не поднимется выше -10 градусов, а самым же холодным днем станет среда — до -18 градусов. Ночные холода — от -20 до — 23.

Зато в субботу ожидается резкое потепление до -2 градусов. При этом сохранится мороз ночью.

Впрочем, уже в воскресенье ожидается опять похолодание до -11 градусов.

Все дни сохранится пасмурная погода и высокая вероятность осадков в виде снега.