Председателем избирательной комиссии Тульской области избран Павел Веселов

20 декабря состоялось организационное заседание избирательной комиссии Тульской области состава 2021-2026 годов. В нем приняли участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Анатолий Симонов, заместитель председателя Тульской областной Думы 7-го созыва Александр Рем, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина и уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина..

От имени главы региона Алексея Дюмина первый заместитель Губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поздравил присутствующих с формированием нового состава облизбиркома.

«Выборы в нашем регионе проходят на высоком уровне, это заслуга в том числе избирательной комиссии. Новый состав продолжит эту тенденцию. Современные условия предъявляют к работе избиркома особые требования. Уверен, что областная избирательная комиссия продолжит идти в ногу со временем и работать на опережение», – сказал Валерий Шерин.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев приветствовал участников заседания.

«Сегодня состав облизбиркома практически не изменился. Это говорит о качественной работе комиссии. Я уверен, в следующие пять лет избирательная комиссия Тульской области укрепит доверие граждан региона», - сказал Павел Андреев.

По результатам тайного голосования председателем избирательной комиссии Тульской области был избран Павел Веселов. Напомним, что 10 декабря ЦИК РФ предложила избирательной комиссии Тульской области кандидатуру Павла Веселова для избрания на должность председателя комиссии.

Павел Веселов высказал слова благодарности за оказанное доверие ЦИК РФ, Губернатору Алексею Дюмину, который своим Указом включил его в состав избирательной комиссии, и членам избирательной комиссии Тульской области за поддержку.

«Работы предстоит много. Простых и легких выборов не бывает – ни муниципальных, ни региональных, ни федеральных. Выборы – это всегда большая ответственность. Нашей задачей остается обеспечение прозрачных и легитимных выборов, в строгом соответствие с законодательством Российской Федерации и Тульской области. Уверен, что и в новом составе избирательная комиссия Тульской области с этой задачей справится», – сказал он.

Заместителем председателя облизбиркома избрана Юлия Есина, секретарем – Жанна Исаченкова.

Избирательная комиссия Тульской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса: 7 назначаются Тульской областной Думой, 7 – Губернатором Тульской области на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, ЦИК России, предыдущего состава избирательной комиссии Тульской области. Срок полномочий избирательной комиссии субъекта Российской Федерации составляет пять лет. Новый состав облизбиркома будет работать до 2026 года.

В избирательную комиссию Тульской области состава 2021–2026 годов вошли:

1. Веселов Павел Юрьевич

2. Иванов Олег Владимирович

3. Исаченкова Жанна Юрьевна

4. Кирдяпкин Евгений Владимирович

5. Павлухина Анна Дмитриевна

6. Солодкова Дина Анатольевна

7. Темнов Эдуард Сергеевич

8. Ануров Владимир Михайлович

9. Гусев Сергей Иванович

10. Краюшкина Светлана Владимировна

11. Кузьмин Александр Иванович

12. Есина Юлия Андреевна

13. Снеткова Евгения Павловна

14. Соловьев Сергей Александрович