Тульские школьники уйдут на каникулы 25 декабря

Тульские школьники уйдут на каникулы 25 декабря. Они закончатся 10 января, когда дети вернутся за парты. Об этом сообщает правительство Тульской области.

При этом все уроки 25 декабря пройдут дистанционно, а детские сады будут работать согласно плановому режиму до 30 декабря.

Отметим, что в связи с выявлением случаев коронавируса и превышением порога заболеваемости ОРВИ 40 групп в 32 детских садах отправлены по домам. Также на дистант перешли почти 6 000 школьников - это 256 клссов из 108 образовательных учреждений. Две школы закрылись полностью, также на дистант переведены 22 группы 12 техникумов (255 студентов).