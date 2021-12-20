Успейте купить квартиру в «Левобережном»

Продажи квартир в домах №83 и 84 в МК "Левобережный" стартовали осенью этого года.

Поясним почему. Ни для кого не секрет, что застройщики используют систему динамического ценообразования, это значит, что на старте продаж цена на квартиры минимальная, порой даже ниже себестоимости строительства, а каждая проданная квартира дает сигнал застройщику о растущем спросе на определенные планировки-типы квартир. В результате цена на них увеличивается, таким образом ваш потенциальный сосед – тот, кто купил квартиру раньше вас, сделал более выгодную покупку. Такая система позволяет застройщику не продешевить свой товар и при этом держать цены в адекватных границах.

Напомним, что 2021 год для «Левобережного» юбилейный: комплексное освоение этой территории началась десять лет назад. Застройщиком выступил крупный московский девелопер - Группа компаний «Ин-Групп». Сегодня строительство «Левобережного» вышло на финишную прямую: из 54 домов переменной этажности сдан 51 (это более 3 700 квартир). В микрорайоне есть детские сады, школа, фитнес-клуб, бассейн, предусмотрены спортивные и детские площадки, уютные дворовые территории, просторные парковочные пространства… Не надо ездить на другой конец города, чтобы купить продукты, отвезти детей в детсад, поплавать в бассейне и т. д. - все, что нужно, рядом.

Общественные пространства в домах №83 и 84 оформлены в европейском стиле.

«Левобережный» пришелся тулякам по вкусу: место красивое (рядом река Упа), удобное для выезда и въезда из города, строительство ведется грамотно, с соблюдением сроков. Большая часть квартир здесь раскупается сразу после открытия очередного этапа продаж. Желающих жить в «Левобережном» - новом, практически сформированном микрорайоне становится все больше. И это правильно! Сейчас в планах «Ин-Групп» совместно с администрацией города начать обустройство набережной рядом с микрорайоном. Зона отдыха с беговыми и прогулочными дорожками, беседками, начнется от "Левобережного" и протянется вдоль «Суворовского» и далее за МК «Времена года».

Полностью завершить строительство «Левобережного» застройщик планирует через 3-4 года.

Но самое интересное может начаться после того, как «Ин-Групп» достроит свой второй объект - микрорайон «1 Юго-Восточный»! Именно тогда можно будет говорить о строительстве новой развязки на ул. Рязанской, которая соединит «Левобережный» с центром города через ул. Розы Люксембург. В результате жители микрорайона смогут оказаться в историческом центре Тулы также быстро, как, если бы они жили на проспекта Ленина.

Входная группа выполнена в современной и трендовой цветовой гамме.

Что продается

Осенью этого года стартовали продажи квартир в домах №83 и 84. Это две 22-этажные башни по 220 квартир в каждой. Обе высотки находятся в хорошей степени готовности - более чем на 50%. Посмотреть на них можно, приехав в микрорайон или зайдя на сайт ingrupp-online.ru Тут вы увидите разнообразие планировок и найдете квартиру, о которой давно мечтали. Площадь 1-комнатных квартир начинается от 38,2 кв. м (без учета площади балкона), 2-комнатных – от 45,6 кв. м, 3-комнатных - от 80 кв. м. Есть уже и актуальные цены: 1-комнатные квартиры - от 3 250 000 рублей, 2-комнатные, в том числе любимые многими «евродвушки» - от 3 600 000 рублей, 3-комнатные – от 4 800 000 рублей. Но стоит поторопиться: первые месяцы после старта продаж – самое выгодное время для приобретения недвижимости. Цены, как мы уже говорили, вещь динамичная, поэтому каждый новый день в случае увеличения спроса может их скорректировать в сторону повышения.

Интерьеры мест общего пользования выполнены в актуальной цветовой гамме по общепризнанному изданию Раntone.

Особая серия

Дома №83 и 84 - это особая серия в «Левобережном». В новой очереди строительства классика комфорта удачно сочетается с современными дизайнерскими решениями и технологиями, особое значение уделено местам общего пользования. Каждый дом уникален и имеет собственный стиль, дизайн-концепция разработана специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio. Входная группа выполнена в современной и трендовой цветовой гамме. В темное время суток она освещается с помощью легкой световой конструкции из стекла и металла. Оттенок внутренних стен виден сквозь витражи входного фонаря и на балконах, он создает удачный контраст с фасадом здания. Интерьеры мест общего пользования выполнены в актуальной цветовой гамме по общепризнанному изданию Раntone. В отделке используются контрастирующие элементы под бетон, полы тераццо. Это уже не те серые лестничные площадки, которые хочется поскорей пробежать и попасть к себе в квартиру. Это комфортные и красивые общественные пространства, которых нам так часто не хватает в своих домах.

Подробную информацию о квартирах в микрорайоне «Левобережный» можно посмотреть на ingrupp-online.ru

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