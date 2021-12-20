«Тульская ТК»: наш курс – только вперед!

В декабре автопарк компании пополнили 15 единиц транспорта, до конца месяца планируют получить еще как минимум столько же.

«Тульская ТК» - преемник легендарного «Тулаавтотранса», - образец стабильности и профессиональной работы в транспортной отрасли.

Декабрь для компании выдался жарким: участие в торгах по предоставлению услуг на следующий год, получение новых единиц транспорта, непростые погодные условия…

Но тем не менее директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин нашел время для общения с корреспондентом «Комсомолки».

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Алексей Сергеевич, каким стал для предприятия уходящий 2021 год?

- Это было достаточно непростое время, хотя, если сравнивать с 2020-м, этот год прошел полегче. Это произошло потому, что у нас у всех появился навык и понимание особенностей работы в условиях пандемии. Пока сохранились и потери в пассажиропотоке, и в финансах – по сравнению с «доковидным» периодом.

Важный момент - вакцинация: в нашей компании эту процедуру прошли почти 100% сотрудников - за редким исключением тех, у кого есть действующие основания для медотвода. Во второй половине января наступает период проведения ревакцинации, и мы уже сейчас планируем совместную работу с медицинскими учреждениями на предмет их выезда во все наши филиалы, чтобы провести прививочную кампанию работников ООО «Тульская ТК» непосредственно на рабочем месте.

Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу, что самым положительным моментом уходящего года для нас стало изменение стоимости проезда в общественном транспорте в марте. Этот шаг был продиктован объективными обстоятельствами, поскольку под серьезной угрозой оказалась вся транспортная отрасль региона.

- В чем эта опасность выражалась?

- За последние 6 лет, начиная с 2015-го, горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на 36%. При этом более чем на 82% возросла себестоимость пассажирских перевозок - с 20,98 рублей до 38,24 рублей за 1 поездку. В то же время цена поездки не менялась… Все это привело к серьезному экономическому дисбалансу транспортных предприятий. Не хватало средств для увеличения и обновления автопарка, на проведение техобслуживания, для выплат зарплат сотрудникам. Транспорт не может сам по себе становиться современнее и комфортнее: услуга эта недешевая, и ее необходимо оплачивать. В итоге руководителями транспортных компаний в адрес регионального Минтранса и администрации Тулы было направлено предложение о повышении стоимости поездки. Огромное спасибо правительству Тульской области и губернатору Алексею Дюмину, которые дали добро на определенный рост тарифа на пассажирские перевозки.

- В этом году вы серьезно приросли в подвижном составе!

- Да, это еще один «плюс» 2021 года для нашей компании – произошло серьезное обновление нашего автопарка. Мы получили почти 60 единиц новых автобусов, в т. ч. почти десяток автобусов большого класса вместимости, которые уже работают на маршрутах в Туле и муниципалитетах Тульской области. Также существенно выросло количество автобусов среднего класса.

Еще один важный момент. 2021-й еще не закончился, и если мы обновление автопарка под контракт этого года проводили в начале уходящего временного отрезка, то обновление, намеченное на следующий год, проводим уже сейчас. В настоящий момент получены 15 единиц транспорта, до конца декабря планируем получить еще как минимум столько же, т. е. на маршруты нашей области мы добавим порядка 30-40 новых автобусов.

- Объемы перевозок на следующий год сохранятся?

- На сегодня наша компания успешно прошла все конкурсные процедуры, по результатам которых мы сохранили те же объемы, которые были у нас в этом году. Планируем выполнять новые контракты качественно и ответственно, чтобы пассажиры по-прежнему оставались нами довольны. Будем продолжать обновлять подвижной состав. Сейчас у нас в автопарке 50% автобусов не старше 5 лет, а около 30% не превышают «двухлетний возраст». Это достойные цифры!

- Осваивать новые маршруты планируете?

- Мы нацелены на то, чтобы объемы наших перевозок только увеличивались. И если наши заказчики в лице правительства региона и администрации Тулы будут организовать какую-то дополнительную работу в данном направлении, то мы в обязательном порядке примем участие в этих процессах.

- Что еще в планах вашего предприятия на 2022 год?

- В финансовом плане мы постараемся выйти на такие условия, которые позволят нам безболезненно продолжать направлять ресурсы на обновление подвижного состава и повышать уровень заработной платы сотрудников. Мы и впредь будем ответственно выполнять принятые на себя обязательства и работать для достижения главной цели – обеспечение комфортных и безопасных пассажирских перевозок наших земляков и гостей Тульского края. Наш неизменный курс - только вперед!